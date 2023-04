Oltre 17 mln di € a disposizione dei Comuni per l’ammodernamento delle strade comunali extraurbane secondarie

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 13.04.2023 la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 78 del 06.04.2023 relativa all' avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 7.2 - Operazione B "Investimento su piccola scala per l'ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente". Tale operazione sostiene l'ammodernamento delle strade comunali extraurbane secondarie esistenti (di esclusiva proprietà pubblica), così come definite all'art. 2 del D. Lgs.30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada.Le risorse finanziarie attribuite sono pari complessivamente ad euro 17.500.000,00 (diciassettemilioniecinquecentomilaeuro/00). Destinatari del finanziamento sono i Comuni ed Unioni dei Comuni.L'operatività dell'avviso pubblico parte dal 23 aprile 2023 - ore 12.00 mentre la data di chiusura è fissata al 23 maggio 2023 - ore 23.59. Qui disponibili gli allegati in formato editabile , utili alla compilazione della domanda di sostegno.