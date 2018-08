Nuovo progetto di videosorveglianza ad Andria: arriva il via libera del Comitato tecnico della Prefettura

Il nuovo progetto del sistema di videosorveglianza per la Città di Andria, inserito nel più articolato schema del, ha ricevuto stamane il via libera da parte deldopo i rilievi forniti dal localeTali approfondimenti, erano stati richiesti nel corso dell'incontro svoltosi nei giorni scorsi presso l'Ufficio territoriale del Governo,La documentazione, fornita dal Comune di Andria, prima del termine ultimo del 31 agosto p.v., ha permesso così alla Prefettura Barletta di poter trasmettere al Ministero dell'Interno la relazione e la scheda di sintesi finale per l'ammissione a finanziamento dei progetti comunali di videosorveglianza utilmente collocati in graduatoria."Per Andria -sottolinea l'assessore alla Polizia Locale ed alla Sicurezza, avv. Pierpaolo Matera, raggiunto dalla nostra redazione- si tratta di unsaranno posizionate tra il centro storico e la villa comunale, aumentando così la possibilità di monitorare costantemente questa parte della città da parte delle varie Forze di Polizia". Dette telecamere potranno essere visionate non solo dalla, ma saranno dislocati dei sistemi di trasmissione presso ilAnche queste telecamere saranno quindi visionabili, insieme alle altre dislocate dal Ministero dell'Interno anche sulle strade di collegamento con le città vicinori, in unaE intanto, da questa mattina hanno cominciato a percorrere le strade del territorio comunale le, in dotazione al Comando della Polizia Locale. Si tratta di versatili autoveicoli che svecchiano il parco macchine della nostra Polizia Locale. Hanno la livrea stabilita dalla legge regionale sul nuovo ordinamento per le Polizia Locali, cheportano inciso sulle portiere il l. Lecon targa speciale dedicata, sono state acquistate grazie ai proventi delle contravvenzioni al Codice della Strada ed