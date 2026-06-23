Esercito Italiano operazione Strade Sicure
Esercito Italiano operazione Strade Sicure
Attualità

Operazione Strade Sicure: avvicendamento al comando del Raggruppamento “Puglia e Basilicata”

L’82° reggimento fanteria “Torino” passa il testimone al 21° reggimento artiglieria terrestre “Trieste”

Puglia - martedì 23 giugno 2026 16.52 Comunicato Stampa

L'Esercito Italiano, presidio di sicurezza sul territorio nell'operazione "Strade Sicure". Avvicendamento al comando del Raggruppamento "Puglia e Basilicata": nel corso di una cerimonia, l'82° Reggimento Fanteria "Torino", guidato dal Colonnello Giovanni Orazio Costa, ha ceduto formalmente il comando al 21° reggimento artiglieria terrestre "Trieste", comandato dal Colonnello Riccardo Stanca.

Dal dicembre scorso, i fanti del "Torino" hanno garantito un presidio costante nei punti più sensibili: dalla stazione ferroviaria di Bari alle principali piazze e quartieri di Taranto e Foggia. Particolare attenzione è stata dedicata alla vigilanza dei centri di accoglienza, svolta nel pieno rispetto delle persone e a tutela dell'ordine pubblico.

Dal 2008, l'Operazione "Strade Sicure" rappresenta un impegno costante delle Forze Armate italiane a fianco delle Forze di Polizia, per garantire sicurezza e vicinanza ai cittadini.
Militari e forze dell'ordine lavorano insieme per presidiare le aree più sensibili delle città, proteggere i cittadini, tutelare i luoghi di maggiore affluenza e garantire supporto nelle situazioni di emergenza. Una missione che unisce disciplina, professionalità e solidarietà verso la comunità.
  • Esercito italiano
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