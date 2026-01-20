Nuovo ospedale di Andria: il Sindaco Bruno scrive al neo assessore regionale alla Sanità Pentassuglia

Nell'augurare buon lavoro a tutta la Giunta regionale di nuova nomina da parte del Presidente Decaro, il Sindaco di Andria Giovanna Bruno in data 19.1.2026 scrive al neo assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, per rivolgergli la richiesta di una prioritaria attenzione al nuovo ospedale di Andria.Allo stato risultano confermati i fondi pari a 360 milioni di euro assegnati alla Puglia; è stato controfirmato il nuovo accordo di programma il 10 ottobre 2025 dal Ministero della Salute.Il Sindaco, plaudendo alla forte caratterizzazione che la Giunta Decaro ha avuto sulla Sanità, chiede all'Assessore un piglio deciso, essendo già stata superata invano la previsione temporale da parte della Asl dell'indizione dela gara per settembre/ottobre 2025.«Le interlocuzioni informali di questi ultimi mesi – dichiara la prima cittadina – ci hanno consegnato la notizia di ulteriori passi avanti nel deposito del progetto esecutivo e nella validazione di tutti gli atti connessi da parte di ASL e di ASSET. Tuttavia la gara ancora non c'è e urge accelerare, per rispetto alla Città e al territorio della sesta provincia pugliese che attende da troppo tempo il suo nuovo ospedale di secondo livello e di 400 posti letto.Affiderò anche ai consiglieri regionali, tutti e in particolare coloro che risultano eletti nella BAT, di qualsivoglia schieramento politico, di portare avanti questo impegno corale, perché non si tratta della battaglia di nessuno ma del diritto alla salute, che è di tutti».Si ricorda, a tal proposito, che il consiglio comunale di Andria ha tempestivamente adempiuto a quanto di sua spettanza rispetto alla variante urbanistica e che da parte della Asl BT sono in corso le procedure espropriative, per cui si attendono le evoluzioni procedurali e gli atti di gara su cui il Sindaco Bruno ha chiesto un impegno preciso all'assessore Pentassuglia, «augurando il meglio alla Sanità pugliese» come conclude nella sua nota ufficiale.