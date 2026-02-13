Nuovo ospedale di Andria, il Comitato: "Ritardi fisiologici, restiamo in vigile attesa"

La pubblicazione del bando di gara dipenderà dalla fase di discussione tra i progettisti e CAB Asset, ma anche da quale futuro avranno i vertici dirigenziali di ASL BT. La fase burocratica per la realizzazione delarriva ad uno snodo cruciale dopo l'insediamento della nuova Giunta regionale, che permetterà di sollecitare e accelerare le operazioni per arrivare all'assegnazione dei lavori.Ilper il Nuovo Ospedale resta in vigile attesa e attende risvolti importanti, già previsti entro gennaio ma fisiologicamente rinviati per la nomina della nuova squadra tecnica in Regione. Lorenzo, da presidente del comitato, sottolinea la posizione attuale: «È un ritardo dovuto alla costituzione della Giunta regionale e riteniamo che si tratti di tempi fisiologici – spiega ai microfoni di AndriaViva – ma il Comitato vigila e attende il raggiungimento concreto dei passaggi previsti».Gli step successivi sono sotto osservazione: «Il progetto esecutivo è in fase di discussione tra i progettisti e Asset – prosegue– ma è un procedimento quasi concluso».Ciò che sarà determinante, poi, sarà pubblicare il, compito tra le funzioni dell'azienda sanitaria della BAT. Bonomo attende novità anche da questo fronte: «Dobbiamo capire chi sarà l'interlocutore di ASL. Attendiamo di sapere se Tiziana Dimatteo verrà riconfermata alla direzione generale o se bisognerà procedere a nuove nomine. Spetterà a loro redigere il bando e pubblicarlo. Siamo in dirittura d'arrivo con tutti i passaggi che ci siamo prefissati, ora speriamo in un'accelerazione».Novità in tal senso potrebbero emergere dalle stanze regionali nel corso dei prossimi giorni, con tutto l'assetto diormai entrato a pieno regime.Per la sua realizzazione, il nuovo ospedale di Andria potrà contare su un investimento digrazie all'accordo di programma tra Ministero della Salute e Regione Puglia e sarà un polo sanitario di secondo livello, parametro massimo per la gestione delle emergenze-urgenze. Sorgerà su un'area di oltre 170mila metri quadrati, con circa 400 posti letto e 12 sale operatorie.