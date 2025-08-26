Michele Emiliano
Attualità

Nuovo ospedale di Andria: Emiliano ha firmato il protocollo d’intesa col Ministero della Salute per la realizzazione

Oggi, insieme al monoblocco dei Riuniti di Foggia

Andria - martedì 26 agosto 2025 15.02
Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha firmato oggi, martedì 26 agosto, il Protocollo d'intesa con il Ministero della Salute per la realizzazione di due nuovi ospedali: quello di Andria e il nuovo Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia.
I due interventi saranno per un importo complessivo di 424.000.000 euro, di cui 402.800.000 euro a carico dello Stato e 21.200.000 euro a carico della Regione.
Lo strumento è quello dell'art. 20 della legge nazionale 67/1988 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del Servizio sanitario regionale.

"Prosegue – spiega il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – l'impegno della Regione per creare una rete di nuovi ospedali che andranno a sostituire strutture vetuste. Dopo Monopoli-Fasano e il San Cataldo di Taranto, presto potranno partire anche i cantieri del nuovo ospedale di Andria e del Monoblocco dei Riuniti a Foggia, anche grazie alla collaborazione con gli enti locali. Con il protocollo di oggi ci sarà la disponibilità di finanziamenti certi e potranno partire le procedure per gli appalti".

"Lavoriamo senza sosta anche ad Agosto – ha aggiunto il vicepresidente e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese – abbiamo lasciato i conti in ordine e intendiamo lasciare cantieri pronti a partire per l'ammodernamento della rete ospedaliera così come abbiamo programmato. Ringrazio i tecnici che si sono impegnati per questo risultato".

In particolare, 60.800.000 euro sono stati stanziati dallo Stato per il Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia e 342.000.000 euro per la realizzazione del "Nuovo Ospedale di Andria. A carico della Regione, corrispondente al 5% dell'importo complessivo, ci sono 21.200.000 euro (suddivisi in 3.200.000 euro per il Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia e 18.000.000 euro per la realizzazione del "Nuovo Ospedale di Andria".
  • Comune di Andria
  • Ospedali
  • Ospedale Bonomo
  • regione puglia
  • Nuovo ospedale di andria
  • Comitato nuovo ospedale di Andria
