Dopo appena poche ore dalla formalizzazione delle sue dimissioni, la consigliera comunale pentastellata, Nunzia Sgarra affida ad una nota non solo le sue motivazioni di questo "passaggio di testimone" -a lei succederà la collega di partito Vincenza Lasciarrea- ma anche delle riflessioni su quello che è stato l'impegno politico nel M5S.«Con grande entusiasmo mi sono avvicinata al M5S, grazie all'on. Giuseppe D'Ambrosio, ed ho affrontato una campagna elettorale che ci ha portati, da soli, fino al ballottaggio. Quello che è successo dopo mi ha sconcertato. Fare cose totalmente diverse da quelle promesse in campagna elettorale, opposte ai quei ragionamenti con i quali avevo convinto un numero tale di persone da farmi eleggere, mi ha fatto comprendere "sulla mia pelle" qual è il grande male della politica.E non mi dimetto da consigliere comunale poiché taluni hanno chiesto di farlo, ma lo faccio poiché essendo altrettanto rigorosa con me stessa, ho compreso che per sopraggiunte questioni personali e lavorative non sono più in grado di dare il massimo ad un incarico così importante.Coloro che mi hanno chiesto di dimettermi avrebbero dovuto dimettersi loro ben prima di me. Una sfrenata ambizione politica personale porta costoro oggi a condividere percorsi politici con altre persone in relazione alle quali, in passato, avevano fatto pubbliche affermazioni del tipo "mai con loro".Lascio ai cittadini trarre le dovute tristi conclusioni.Ringrazio Doriana Faraone, la storica del M5S andriese, da sempre la più suffragata ma sempre lì, chiara nelle sue posizioni, sempre coerentemente in linea con quanto promesso agli elettori.Ringrazio le persone che, come me, si sono candidate nel 2020 e con cui ho continuato ad avere un rapporto anche personale, che è andato oltre il solo periodo elettorale.Ringrazio chi mi ha votato e mi ha sostenuto, mostrando di avere in me una grande fiducia e considerazione. Mi scuso con tutti per il fatto che non porterò a termine il mio mandato! Avrei anche potuto farlo, ma così facendo sarei stata paragonabile a coloro che anche oggi ho duramente apostrofato.Vado via arricchita da questa esperienza politica, con la speranza che la città abbia più di quello che ha avuto e che sta avendo dalla classe politica.Termino con qualche considerazione su Leonardo Di Pilato, una persona speciale. Nonostante l'ingratitudine di taluni che lui ha "creato dal nulla" e nonostante "l'ossessione" dimostrata da qualche politico nei suoi confronti, egli continua con immutato entusiasmo a fare politica costruttiva, anche intorno al tavolo di qualche bar, con chiunque condivida con lui questa passione. Grazie anche a te, Leo», conclude l'ex consigliera comunale Nunzia Sgarra.