Microprestito: la Regione ammette a finanziamento 45 aziende della Bat, per un importo di oltre un mln di euro

A circa tre settimane dall'avvio della misura anti- Covid-19 del Microprestito, procedono le adesioni da parte delle imprese pugliesi. Dal 4 giugno ad oggi sono arrivate complessivamente 7.289 domande per un importo in agevolazioni richieste pari a € 156.085.029,75.Sono in compilazione ulteriori 2.630 domande, mentre sono in istruttoria 2.098 domande con i seguenti esiti: 758 ammissibili, con 715 determine di concessione delle agevolazioni per € 16.538.976,55.Alle 611 imprese ammesse fino a ieri sono stati trasmessi i contratti; 148 non ammissibili; 655 in attesa di integrazioni mentre altre 537 sono in attesa di esito della verifica di regolarità contributiva.Sono state effettuate 163 erogazioni per € 3.659.494,27, in favore delle prime imprese che hanno restituito i contratti di agevolazione sottoscritti.Per le 715 imprese ammesse, riportiamo di seguito la distribuzione per provincia:-Bari n.334 aziende ammesse a finanziamento per un importo complessivo di € 7.972.349,39 in agevolazioni.-Brindisi n. 62 aziende ammesse a finanziamento per un importo di € 1.370.914,50- Foggia n. 106 aziende ammesse a finanziamento per un importo complessivo di € 2.341.493,82- Lecce n. 110 aziende ammesse a finanziamento per un importo complessivo € 2.338.002,25-Taranto n. 58 aziende ammesse a finanziamento per un importo complessivo di € 1.414.276,66.Si tratta di numeri molto significativi che dimostrano certamente la grande fiducia riposta nello strumento finanziario messo in campo dalla Regione Puglia che sta dimostrando di rispondere pienamente alle esigenze degli imprenditori pugliesi colpiti nostre malgrado dalla brutta pandemia globale.