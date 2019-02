Michele Emiliano questa sera ad "Andria città che accoglie": ecco il programma completo

Da questa mattina a lavoro in piazza Catuma per allestire il tendone dell'accoglienza con i primi partecipanti che già si stanno facendo vedere. "Una classe di bambini con la loro maestra ci ha raggiunti per parlare di un tema importante come l'accoglienza come solo loro sanno fare", spiega Sabino Zinni, promotore dell'iniziativa."Vedere il tendone pian piano venir su, dà una certa emozione. Speriamo davvero stasera possa rappresentare il cuore pulsante di una città che accoglie e non si rassegna. Chiunque voglia è il benvenuto!"ECCO IL PROGRAMMA DETTAGLIATOOre 18:00 - Apertura e inaugurazione di "Accogliere per immagini" - esposizione a cura di Daniela Di BariOre 18:30 - "Andria città che accoglie"Saluti: Michele Emiliano - Presidente Regione PugliaIntervengono:Sabino Zinni - Consigliere Regionaledon Geremia Acri - coordinatore Migrantes-LiberiDiabate Kader - Ambasciatore Unicef ItaliaAntonello Fortunato - Centro ZenithSalvatore Ieva - ImprenditoreModera: Paolo FarinaOre 20:30 - "Aperitivo conviviale" a cura de La TerangaOre 21:00 - Parole per chi accoglie (Letture poetiche)Ore 21:30 - "Musica per resistere" a cura di Andriaground