Matteo Salvini ad Andria per le amministrative 2020

Matteo Salvini sarà ad Andria in occasione delle elezioni regionali e comunali della primavera 2020.E' quanto trapelato a margine della riunione svoltasi nei giorni scorsi a Trani, in occasione della presentazione del direttivo che guiderà la Lega alle comunali che si svolgeranno anche nell'altro co-capoluogo della Bat. Forte del risultato ottenuto alle elezioni europee, che ha visto la Lega affermarsi come primo partito del centrodestra in Puglia e dell'ottimo risultato ottenuto nella Bat, il Commissario cittadino della Lega, l'ex Sindaco di Andria Nicola Giorgino, ha quindi nominato la squadra del partito di Matteo Salvini per Trani.Nel frattempo si va sempre più definendo, la diretta partecipazione proprio di Nicola Giorgino quale candidato consigliere regionale. L'ex Primo cittadino di Andria ha infatti piazzato nella maggior parte delle città della Bat propri amici e supporters che non gli faranno mancare il sostegno in termini di consenso elettorale per l'elezione nella nuova assise regionale. Una riunione politica si è nel frattempo svolta proprio nei giorni scorsi anche ad Andria, nella quale sono state tracciate alcune linee guida proprio in vista del prossimo voto amministrativo.Matteo Salvini giungerà oltre che ad Andria anche a Trani e nel capoluogo barese, dove è atteso già per questo dicembre.