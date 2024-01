Dimensionamento scolastico, Lega per Salvini: “botta di fine anno per il Sindaco Bruno e la sua amministrazione"

Ricostruisce la vicenda, anche con alcuni documenti pubblici (in allegato)

Hanno rubato delle statuette, cercando di sottrarre le offerte lasciate dai numerosi visitatori giunti (anche da fuori Andria) per visitarlo

Modificato completamente il piano comunale con la creazione di 8 comprensivi e non 9 come proposto dall'ente

Fondatrice della Associazione “Le Amiche per le Amiche“, eletta consigliere comunale nel 2015 e quindi assessore per la lista "Alleanza per Andria"