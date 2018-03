Massimo Cassano riparte dopo la sconfitta elettorale: «Puniti dal Rosatellum. Andiamo avanti»

Nel centro destra regionale ed inin particolare, a quanto pare si è giunti allasono ormai in molti a chiedere la testa del coordinatore regionale azzurro, reo di aver contribuito, con la scelta compiuta sui candidati al parlamento, della sonora sconfitta elettorale. Ebbene adsi è passati alle accuse dirette. Vitali, ospite della nota trasmissione politica sucondotta da Roberto Straniero, Vitali dichiara che"sarebbe stato il migliore candidato ad Andria dopo che pernon c'è stata più la possibilità di candidarsi, poiché non dimessosi per tempo prima delle elezioni". E Vitali aggiunge che quella di Marmo sarebbe stata una buona candidatura se avesse r"Non lo ha fatto, sebbene tutti gli altri consiglieri "sì" ".Ma l'affondo di Vitali riguarda ancora quello che è accaduto ad Andria "Ho chiesto più volte ilda indicare per la Camera, ho». Vitali allude alla richiesta da parte di«A quel punto – commenta Vitali - i.. Pertanto ho proposto la candidatura del segretario provinciale dellanon perché fosse un grande raccoglitore di voti, ma perché non c'erano candidature alternative. Poi in una notte è successo l'imponderabile: è stato tolto, già intervenuto sulle pagine de "La Gazzetta", ha immediatamente replicato, anche sulla sua pagina fb, puntando il dito contro non solo il coordinatore regionale, ma anche, tutti"Il nostro risultato elettorale poteva essere migliore. Il partito ha dato troppo spazio allaa Fittoed è risultato disorganizzato, lasciando tutto alla buona volontà di alcuni candidati nei territori. Di contro abbiamo eletto..".E su altri fronti politici, quellismaltita la delusione per la sconfitta elettorale di domenica scorsa, giunge l'intervento di. Il candidato non eletto allanelle fila diè già pronto a riprendere le redini della sua avventura politica, tracciando un bilancio dell'ultima campagna elettorale e provando a fare le carte al futuro del centrodestra, tra un anno di nuovo in corsa per leCassano è intervenuto stamattina presso la sala conferenze dell'Interporto di Bari, in un incontro con gli elettori che in tanti si sono presentati per ribadirgli il proprio sostegno. «Il risultato personale - dice Cassano - si è rivelato al di sopra delle aspettative:credo sia un dato importante, forse addirittura un record in Italia. Resta, però, un dato di fatto che la legge elettorale ci abbia penalizzati: con il sistema delle preferenze avremmo avuto un risultato simile a quello registrato neldove alle regionali il Movimento 5 Stelle è arrivato addirittura terzo. Chi ha inventato questa legge elettorale balorda ha danneggiato il centrodestra, ha danneggiato Forza Italia e tutti i candidati che hanno riscosso delle preferenze».Sul banco degli imputati per lasegretario regionale di FI. Una responsabilità da cui Cassano prova a sottrarlo, andando in controtendenza rispetto al "mood" politico più diffuso: «Avevamo le possibilità per rappresentare al meglio le persone e le aziende del territorio. Il sud è stato da molto tempo abbandonato, e stavolta lo abbiamo pagato pesantemente. Ama non è bastato: la gente ha deciso di credere alle chimere e alle promesse impossibili. Non mi sento di criticare Gino Vitali, perché ha gestito bene una fase critica di Forza Italia. Credo che lui abbia fatto bene, ma la forza che abbiamo avuto nel fare le liste purtroppo non è stata sufficiente per determinare le scelte nei vari collegi».Lo sguardo, però, è già fisso sulle elezioni amministrative, che l'anno prossimo vedranno i baresi impegnati a scegliere il nuovo (o meno) sindaco della città. «Per il futuro - spiega Cassano - pensiamo di mettere in campo quattro o cinque liste civiche già pronte per il Comune di Bari; ce ne sono già altre due per la Regione Puglia. Avremo anche la possibilità di confrontarci con gli alleati e con tutti coloro che vogliono candidarsi: chiunque aspiri a fare il sindaco potrà farsi avanti tranquillamente senza, come accaduto in passato, dover chiedere l'elemosina a chi ha gestito le sconfitte in passato».La novità annunciata da Cassano rappresenta, quindi, una grossa rivoluzione nel metodo d'individuazione dei candidati finora adottato dal centrodestra in Italia: «Dobbiamo fare le primarie - è il pensiero di Massimo Cassano. Solo così potremmo dare a tutti la possibilità di candidarsi e far scegliere ai nostri elettori il candidato sindaco di Bari».A livello nazionale, dopo la bruciante (anche se in larga parte annunciata) sconfitta alle politiche nc'è chi guarda a Fitto e a Forza Italia per contrastare un. Cassano non ci sta e rilancia: «Secondo me si tratta di un metodo sbagliato. Consiglio, anzi, agli amici di Forza Italia che stanno gestendo le trattative su scala nazionale di far governare il Movimento 5 Stelle. Solo così noi potremo capire cosa sono in grado di fare, e soprattutto se potranno mantenere gli assurdi impegni (il riferimento è in prima istanza al Reddito di Cittadinanza, NdR) che hanno preso in campagna elettorale. Se non diamo la possibilità al Movimento 5 Stelle di misurarsi in posizioni di governo, questa compagine politica arriverà a percentuali altissime. Ancora una volta a livello nazionale le strategie mi sembrano sbagliate».L'altro grande escluso èconsigliere comunale e candidato alche si presenta al fianco dell'amico Cassano anche lui per tirare una riga e guardare al futuro. «Prendere 77.000 voti e non avercela fatta credo che sia qualcosa che fortifichi - dice Melchiorre. In una condizione di normalità saremmo stati eletti. Io e Massimo siamo amici, ed è proprio partendo da questa lealtà che si costruisce il centrodestra. Purtroppo in queste elezioni la protesta ha prevalso sulla proposta; nessuno sarebbe comunque riuscito a raggiungere un un risultato migliore. Noi, comunque, siamo orgogliosi e possiamo guardare tutti negli occhi. Il nostro compito, ora, è riuscire a dimostrare che avremmo potuto mantenere ciò che avevamo detto, a differenza di chi ha vinto le elezioni promettendo mari e monti».L'appuntamento, quindi, è solo rimandato di un anno. Nel 2019 , come prevede il consigliere comunale Michele Picaro, a Bari si presenterà un centrodestra compatto e che ambisce a dire la sua dopo 14 anni di governo del centrosinistra. «Chi ha votato M5S - spiega Picaro - non ha creduto negli ideali e nei partiti. Rispetto al centrosinistra, comunque, la coalizione di centrodestra ha retto all'urto dell'ondata a cinque stelle. Massimo Cassano dovrà svolgere un ruolo determinante per individuare il nostro candidato sindaco a Bari, e io appoggio l'idea delle primarie. Abbiamo bisogno di una città più equa e sicura»