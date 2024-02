Liberali Riformisti Nuovo Psi: l'andriese Luigi De Mucci nuovo Segretario regionale

La segreteria nazionale dei Liberali Riformisti Nuovo Psi che si è svolta in questa settimana a Roma, alla presenza del Presidente del partito, Stefano Caldoro, e del segretario nazionale, Lucio Barani, ha nominato il dott. Luigi De Mucci Segretario Regionale in Puglia.Una nomina particolarmente importante in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che a breve si svolgeranno nella Regione, tra cui il rinnovo delle amministrazioni comunali a Bari e Lecce.Il contributo di De Mucci, esperto e noto professionista andriese, sarà certamente determinante per il nostro partito e per l'intera coalizione di centrodestra. "Ringrazio l'on. Stefano Caldoro, il Segretario Lucio Barani e l'amico fraterno Michele Simone - ha commentato il neo segretario dei Liberali Riformisti Nuovo Psi Puglia - per avermi offerto questa opportunità di crescita personale e politica. È importante ridefinere il ruolo dei socialisti, liberali e riformisti dopo la stagione del 1994. La necessità di rilanciare e ripensare al ruolo del centrodestra alla luce dei cambiamenti e delle evoluzioni nel nostro paese. Saremo un pensatoio politico organico al centrodestra, sia a livello regionale che sui territori a tutti i livelli".