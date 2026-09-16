“MARGINE”: nuovi appuntamenti della rassegna promossa dalle Politiche Giovanili

Secondo e terzo appuntamento della rassegna MARGINE, a cura dell'assessorato alla Città Affidabile con delega alle Politiche Giovanili, partita lo scorso 8 settembre con il concerto dell'Orchestra Città di Andria.è di scena Luigi D'Elia in "Cammelli a Barbiana", omaggio a Don Lorenzo Milani. Uno spettacolo teatrale di Francesco Niccolini e Luigi D'Elia, con Luigi D'Elia, regia Fabrizio Saccomanno, produzione @teatridibariUn ragazzo ricco, sorridente e pure bello. In lotta con la scuola e la sua famiglia.I domestici di casa lo chiamano "signorino", e a lui non va giù. Ma è un figlio di papà che, mentre i ragazzi della sua età vanno a combattere per Mussolini, studia da pittore. Eppure, sotto le bombe dell'estate del '43 lascia la sua bella e comoda vita per farsi prete, senza immaginare che quasi quindici anni dopo verrà esiliato in mezzo ai boschi dell'Appenino toscano dalla sua stessa Chiesa.Ma proprio lassù questo ragazzo ricco, sorridente e pure bello darà vita al miracolo della scuola di Barbiana, diventando il maestro più rivoluzionario del dopoguerra italiano.È la storia di una scuola nei boschi, senza lavagna, senza banchi, senza primo della classe e soprattutto senza bocciati. Lassù c'è tutto il tempo che serve per aspettare gli ultimi.è di scena invece Giuseppe Semeraro in "Digiunando davanti al mare", spettacolo teatrale omaggio a Danilo Dolci di Francesco Niccolini con Giuseppe Semeraro, regia Fabrizio Saccomanno, produzione @principioattivoteatroLa figura di Danilo Dolci sfugge a qualsiasi tentativo di classificazione: poeta, intellettuale, pedagogo. Dopo un breve viaggio in Sicilia decide di ritornarci e di mettersi al fianco degli ultimi, dei diseredati, dei banditi, come li chiamava lui stesso. Negli anni cinquanta organizza e promuove tantissime manifestazioni e scioperi in difesa dei diritti dei contadini, dei pescatori, dei disoccupati. Il suo attivismo gli valse due candidature a premio Nobel per la pace e il riconoscimento a livello internazionale del suo operare.Sempre in quegli anni con i contadini progetta e realizza una radio clandestina, un asilo, una diga, l'università popolare insieme a tanti progetti culturali.Dalle vicende umane di questo gigante dimenticato è stato creato un pezzo teatrale che tenta non solo di raccontarne i momenti più importanti ma di evocarli con il corpo nudo del teatro.Gli eventi sono a ingresso libero.Ricordiamo che "MARGINE" è un progetto promosso da "Il nocciolo" aps, in collaborazione con Progettòrchestra aps, con il patrocinio del Comune di Andria.«Testimonianze di uomini che sono soprattutto un pezzo di storia del nostro tempo. Raccontare queste storie dalle periferie significa porre l'accento su spaccati di umanità che meritano di essere conosciuti – spiega l'Assessore Mirko Malcangi con delega alle politiche giovanili - La nostra è una rassegna utile ad abitare luoghi diversi della città e parlare di dignità, uguaglianza, educazione, protesta civile e comunità».