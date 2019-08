Mancata assunzione docenti di ruolo vincitori di concorso, Nino Marmo interroga la Giunta regionale

"È davvero sorprendente che soltanto nella Regione Puglia sia negata ai docenti vincitori di concorso degli anni 2016 e 2018 l'immissione in ruolo e ciò, sembra, per una differente interpretazione fornita dall'Ufficio Scolastico regionale sul punto A12 dell'allegato A delle Istruzioni Operative ministeriali. La notizia apparsa sugli organi di stampa ha del paradossale. La ragione di tale diniego è da attribuire al mancato rispetto del vincolo di permanenza di 5 anni, che secondo l'Ufficio Scolastico Regionale sarebbe previsto per i docenti di ruolo su sostegno mentre per i Sindacati il limite è applicabile solo per l'istituto della mobilità e non per il reclutamento. Nelle more che il Ministero fornisca all'Ufficio Scolastico regionale e alle Organizzazioni Sindacali un'interpretazione univoca e conclusiva, potrebbe verificarsi una situazione di stallo proprio all'inizio dell'anno scolastico con il rischio di causare non pochi problemi organizzativi e didattici sia agli Istituti scolastici pugliesi sia agli studenti. Intanto, molti docenti hanno preannunciato di ricorrere all'Autorità Giurisdizionale competente per dirimere la questione e ciò potrebbe seriamente pregiudicare il regolare inizio delle lezioni. Abbiamo quindi chiesto al Governo regionale se abbia attivato o meno un'interlocuzione con il Ministero e con l'Ufficio Scolastico Regionale per chiarire e risolvere la vicenda prima dell'inizio dell'anno scolastico. Con l'Autonomia differenziata, tanto cara alle regioni del Nord e per fortuna non ancora realizzata, problemi di questo tipo potrebbero essere costantemente all'ordine del giorno. Saremo vigili affinché le nostre regioni non subiscano il rovinoso depauperamento in risorse finanziarie e umane che originerebbe una drammatica spaccatura nel Paese".