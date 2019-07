Malore in mare, salvata la vita al comandante di una barca a vela sorpresa dal maltempo

In mare su una barca a vela sorpresi da una violenta tempesta. Il comandante riesce a evitare il peggio ma a lui non va bene: viene colto da un malore, ben due arresti cardiaci. A bordo per fortuna c'è anche un medico che oltre a rianimare l'uomo, riesce anche ad attivare la macchina dei soccorsi.L'allarme arriva al numero 1515 della Guarda costiera dall'imbarcazione diretta in Sicilia, ora al largo di Barletta. Una motovedetta giunge sul posto e preleva il 70enne colto da infarto accompagnandolo a riva dove ad attenderlo c'era 118 con a bordo un'equipe dell'ospedale "Mons. Dimiccoli", diretta dal dr. Giuseppe Di Paola.Vista la gravità della situazione viene allertata l'Emodinamica del "Bonomo" di Andria, diretta dal dr. Francesco Bartolomucci e il comandante viene operato d'urgenza al suo arrivo nel nosocomio della città federiciana. Ora sta bene. Si tratta di una storia a lieto fine che offre anche uno spaccato di buona sanità, in questo caso della Asl/Bt.