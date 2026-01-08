Antonio Decaro
Politica

Liste d'attesa in sanità: tra le priorità dell'agenda Decaro

Si attende con impazienza la proclamazione dei consiglieri eletti. Il nodo assessori, Ciliento in pole position

Puglia - giovedì 8 gennaio 2026 05.00
Non è solo la proclamazione ufficiale dei 50 consiglieri regionali eletti da parte della Corte d'Appello di Bari a tenere banco nel panorama politico regionale e del territorio. Decaro è deciso ad accorciare i tempi, considerato che la sua proclamazione -così tanto attesa- è giunta solo dopo le festività natalizie, ma a quanto sembra le idee sono molto chiare.

Chiare negli argomenti che intende sviluppare sin dalle prime battute di quella che si annuncia "l'era Decaro", a cominciare dalle liste d'attesa in sanità. Se la Puglia paga lo scotto di avere ancora un numero limitato di sanitari, vedasi l'emergenza del servizio 118 è anche vero che qualcosa bisogna pur fare, ed anche presto, per smaltire le lunghe liste d'attesa.

Nella prima riunione con il capo di gabinetto, Davide Pellegrino, il direttore di dipartimento sanità, Vito Montanaro e la dirigente Ares, Lucia Bisceglia si è discusso di allungare, ad esempio l'orario di visita nei presidi ospedalieri, anche facendo ricorso alla sanità privata.

Altro nodo da sciogliere ed anche in tempi strettissimi, quello della nomina dell'esecutivo regionale, forse già pronto per il fine settimana. In pole position Debora Ciliento, non solo quale componente femminile ma anche ottima rappresentante del territorio della Bat, esponente dell'area del Pd che si rifà alla segretaria Elly Schlein e quindi a Francesco Boccia, anche in virtù dell'eccellente lavoro svolto nell'ultimo scorcio della trascorsa consigliatura.

I prossimi giorni saranno, quindi, particolarmente decisivi.
  • regione puglia
  • Pd
  • consiglio regionale puglia
  • Francesco Boccia
  • Debora Ciliento
  • Antonio Decaro
