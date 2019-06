Lega Puglia: aperto ad Andria il tesseramento 2019

A partire da questo pomeriggio, sabato 15 giugno dalle ore ore 17.30 alle ore 20.30 con un gazebo in viale Crispi

Al via le adesioni alla Lega - Salvini Premier. A darne comunicazione è la stessa Lega Puglia - sezione di Andria mediante una nota stampa.A partire da, dalle orealle ore, con un gazebo presente in vangolo corso Cavour, sarà allestito un punto di incontro per la campagna politica relativa al tesseramento 2019 al partito."Amici, simpatizzanti e militanti sono invitati a partecipare. Con la solita umiltà e la voglia di stare sempre tra la gente che contraddistingue l'azione politica della Lega di Matteo Salvini" commenta il coordinatore della Lega Puglia, Fabio Bagnulo.