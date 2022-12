Le notizie più lette di AndriaViva nel 2022

Un anno con tanti brutti episodi di cronaca e dolorosi lutti per le famiglie, l'auguro per il 2023 è di raccontare solo cose belle

Tanti i fatti di cronaca accaduti nel 2022, purtroppo tra le notizie più lette decessi e incidenti stradali con vittime. Ma l'anno che sta per chiudersi è stato caratterizzato anche da importanti novità per la città di Andria, l'avvio per esempio del nuovo servizio di raccolta differenziata che è stata una notizia anche molto letta e che ha suscitato tante interazioni e curiosità. Speriamo che il 2023 sia fatto solo di cose belle, sappiamo che è un'utopia ma d'altronde i sogni si possono ancora fare e a noi tutto sommato piace talvolta anche sognare.Ecco le 10 notizie con più click nel 2022Per trovare una bella notizia tra le più lette bisogna scendere all'undicesimo posto ed è quella di una simpatica rimpatriata, il 9 giugno 2022 a 51 anni dalla la maturità classica: si ritrovano gli studenti della 3^ A e 3^ B del Liceo Classico "Carlo Troya" di Andria

A questo punto non ci resta altro che attendere fiduciosi il 2023. Buon anno nuovo da AndriaViva e dall'intero gruppo Viva!