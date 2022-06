Dramma nel Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia: poliziotto si suicida

Dramma questa mattina, lunedì 13 giugno, presso il Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia. Un Vice Sovrintendente di P.S. di 50 anni si è tolto la vita all'interno degli Uffici della Segretaria del posto di polizia, a quanto pare con la pistola d'ordinanza. Sul posto immediatamente è giunto personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte del giovane poliziotto.Stupore tra i tantissimi amici e colleghi appena avuta la notizia, per un gesto estremo inspiegabile, che ha lasciato increduli quanti lo conoscevano. Una persona ligia al dovere, impeccabile e sempre disponibile nei confronti del pubblico e dei colleghi. Ignote al momento le ragioni del gesto estremo.Sul posto immediatamente è giunto il Questore della Bat, Roberto Pellicone, con il personale della Squadra mobile che ha avviato immediatamente le indagini.