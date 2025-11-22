giovani e agricoltura
giovani e agricoltura
Territorio

Lavoro in Puglia: 23mila aziende agricole al femminile

Coldiretti: "Il motore della parità di genere nella regione"

Puglia - sabato 22 novembre 2025 3.34 Comunicato Stampa
Sono oltre 23mila le aziende agricole guidate da donne in Puglia, una forza che sta ridisegnando in chiave innovativa l'economia regionale, spinta da un protagonismo femminile che merita nuove misure di sostegno, incentivi, riconoscimenti e un rafforzamento concreto della parità di genere. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti Puglia su dati Unioncamere, diffusa in occasione del seminario formativo "Seminando rispetto: le imprese che cambiano la cultura della parità di genere", aspettando la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Un appuntamento che apre una riflessione profonda sul cambiamento culturale, partendo dai luoghi in cui si crea valore, lavoro e futuro, a cui hanno partecipato Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari, Apollonia Pepe, rappresentante Coldiretti nel Comitato Imprenditoria Femminile della stessa Camera di Commercio, Serenella Molendini, componente dell'Osservatorio GETA – Generi e Talenti presso il CNR di Roma, Marcella Loporchio, filosofa del lavoro e Stefania Lapedota, responsabile Ufficio Stampa del CIHEAM Bari.

"La parità di genere è fondamentale per tutte le imprenditrici agricole, che hanno dimostrato di saper coniugare sfida competitiva, tutela dell'ambiente, qualità della vita e attenzione al sociale, valorizzando prodotti tipici e biodiversità", sottolinea la responsabile di Donne Coldiretti Puglia, Rita Tamborrino. "Questo ruolo deve tradursi anche in pari diritti e in un ambiente aziendale davvero inclusivo. Il nuovo fascino della campagna per le donne nasce dalla convinzione che l'agricoltura sia un settore capace di offrire opportunità di lavoro e crescita professionale, un settore in cui la presenza femminile è destinata ad aumentare", conclude.
Le imprese agricole "in rosa" stanno portando una ventata di multifunzionalità e innovazione nelle attività di agricoltura, silvicoltura e pesca, mentre cresce anche il numero degli agriturismi guidati da donne (+3,7%), passati da 286 a 305. Un segnale chiaro della capacità delle imprenditrici di cogliere appieno le opportunità offerte dalla multifunzionalità. La presenza femminile in campagna sta cambiando il volto del lavoro agricolo dall'allevamento alle coltivazioni, dal florovivaismo all'agriturismo, fino alla trasformazione e alla vendita diretta. Ma il vero motore è spesso il sociale, con fattorie didattiche, agriasili, attività di inclusione lavorativa per donne in difficoltà, spesso vittime di violenza. La situazione migliora, anche se permane un forte gender gap.

Le imprenditrici agricole sono giovani e altamente qualificate, una su quattro è laureata, spesso in discipline lontane dall'agronomia. Molte arrivano in agricoltura dopo aver cambiato vita, tanto che quasi la metà delle domande di primo insediamento under 40 proviene da donne. Oltre il 50% svolge più di un'attività connessa alla produzione primaria — vendita diretta, agriturismo, trasformazione — e il 60% ha orientato parte dell'azienda verso il biologico o il biodinamico, puntando a filiere sostenibili, attente alla biodiversità, al paesaggio e al benessere animale. Le donne, inoltre, mantengono un legame fortissimo con il territorio, diventando presidio vivo delle aree rurali 35% laureate.

L'identikit delle nuove contadine
Il 35% è laureato
Il 50% ha attività multifunzionali (vendita diretta, agriturismo, trasformazione dei prodotti, fattoria didattica e sociale).
Il 60% pratica attività green come l'agricoltura biologica
Fonte: Elaborazione Coldiretti
  • regione puglia
  • coldiretti
  • agricoltura
  • giornata internazionale della donna
  • Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
SOS aree verdi in città: Andria tra i centri in Puglia con meno alberi
22 novembre 2025 SOS aree verdi in città: Andria tra i centri in Puglia con meno alberi
Accordo tra Conad Adriatico e Coop Alleanza 3.0 per l’Ipercoop di via Barletta ad Andria
22 novembre 2025 Accordo tra Conad Adriatico e Coop Alleanza 3.0 per l’Ipercoop di via Barletta ad Andria
Altri contenuti a tema
SOS aree verdi in città: Andria tra i centri in Puglia con meno alberi SOS aree verdi in città: Andria tra i centri in Puglia con meno alberi Coldiretti: "Gli studi più recenti confermano che alberi e spazi verdi sono alleati cruciali per la salute"
Lavoro: report "Workup", più di 2400 posti disponibili nelle province Bat, Bari e Foggia Bandi e Concorsi Lavoro: report "Workup", più di 2400 posti disponibili nelle province Bat, Bari e Foggia Tra gli eventi, il Corner lavoro e inclusione #mareasinistra nell’ambito del Job Day Ateneo +inclusion di UNIBA in programma martedì 2 dicembre
25 novembre 2025 - Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Attualità 25 novembre 2025 - Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne La Regione Puglia in campo per l’empowerment femminile e la prevenzione della violenza di genere
Asl e IRCCS: la giunta decide altri 30 giorni di proroga per gli attuali Commissari Attualità Asl e IRCCS: la giunta decide altri 30 giorni di proroga per gli attuali Commissari Subito dopo l'elezione del nuovo Presidente le nomine. La decisione è stata presa questo pomeriggio
Confagricoltura Bari-Bat al governo e al parlamento: l'agricoltura pugliese in cerca di risposte concrete Confagricoltura Bari-Bat al governo e al parlamento: l'agricoltura pugliese in cerca di risposte concrete Individuati gli ambiti di intervento strategici per garantire lo sviluppo e la tutela delle filiere agricole territoriali
Trame di Parità – Letture e Dialoghi su Genere e Generazioni: ospite Pasquale Guadagno Attualità Trame di Parità – Letture e Dialoghi su Genere e Generazioni: ospite Pasquale Guadagno Autore del libro e del progetto “Figli di nessuno”, dedicato a chi, come lui, ha perso la madre per femminicidio
Olio extravergine di oliva, tavolo anti speculazione al Ministero Olio extravergine di oliva, tavolo anti speculazione al Ministero Coldiretti Puglia: Con ColtivaItalia 300 ml di euro per la rigenerazione
Il Sindacato Autonomo Polizia della Puglia scrive ai Candidati alla Presidenza Regione Puglia Commento Il Sindacato Autonomo Polizia della Puglia scrive ai Candidati alla Presidenza Regione Puglia La sicurezza è un argomento serio, che interessa tutti i cittadini e non ha colore politico
Lavoro: report "Workup ", più di 2400 posti disponibili nelle province Bat, Bari e Foggia
22 novembre 2025 Lavoro: report "Workup", più di 2400 posti disponibili nelle province Bat, Bari e Foggia
25 novembre 2025 - Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
22 novembre 2025 25 novembre 2025 - Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Andria città amica dei bambini e degli adolescenti
21 novembre 2025 Andria città amica dei bambini e degli adolescenti
Allerta meteo gialla per piogge e vento fino alle 14 di sabato 22 novembre
21 novembre 2025 Allerta meteo gialla per piogge e vento fino alle 14 di sabato 22 novembre
Confcommercio Andria, tra new entry e conferme ecco il nuovo consiglio direttivo
21 novembre 2025 Confcommercio Andria, tra new entry e conferme ecco il nuovo consiglio direttivo
Asl e IRCCS: la giunta decide altri 30 giorni di proroga per gli attuali Commissari
21 novembre 2025 Asl e IRCCS: la giunta decide altri 30 giorni di proroga per gli attuali Commissari
Ad Andria la celebrazione della Virgo Fidelis dei carabinieri della Bat
21 novembre 2025 Ad Andria la celebrazione della Virgo Fidelis dei carabinieri della Bat
Luigi Del Giudice: «In Regione serve una svolta per Andria e per la nostra provincia»
21 novembre 2025 Luigi Del Giudice: «In Regione serve una svolta per Andria e per la nostra provincia»
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.