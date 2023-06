La via Francigena ad Andria: incontro raro con una pellegrina tedesca

Incontri rari, potremmo definirli unici. Nei giorni scorsi è giunta ad Andria una pellegrina tedesca che dal febbraio 2020 gira a piedi l'Europa ed è diretta a Gerusalemme. Sono sempre più i pellegrini, che ogni giorno, arrivano da ogni parte del mondo allo IAT di Andria -situato in piazza Vittorio Emanuele II, meglio nota come la Catuma- per ricevere il timbro della via Francigena. Un percorso di pellegrinaggio che, in Italia, parte da Roma fino ad arrivare a Gerusalemme, ma sono in molti coloro che arrivano o sono diretti addirittura a Santiago de Compostela, villaggio spagnolo sull'Atlantico, dove la storia vuole sia sepolto San Giacomo, uno degli apostoli prediletti di Gesù Cristo.Non conta essere grandi atleti, la via Francigena è per tutti, ed è l'itinerario storico che porta i pellegrini di tutto il mondo alla città eterna, tanto cara ai Cristiani, agli Ebrei ed agli Islamici: Gerusalemme.La donna di passaggio da Andria, alla veneranda età di 86 anni viaggia tutta sola con un solo obiettivo, percorrere per intero la Via Francigena che la condurrà a Gerusalemme. E così dopo aver visitato il Museo Diocesano "San Riccardo", ha trovato ospitalità nella casa accoglienza della parrocchia di San Francesco d'Assisi ad Andria, ospitandola per una notte.Un incontro emozionante per chi ha avuto la possibilità di incontrarla e di accoglierla nella tappa andriese 28-29 della via Francigena.