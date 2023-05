«La sinodalità vissuta dal basso»: ad Andria la presentazione dell’ultima opera di Enzo Romeo e Giuseppe Curciarello

«Un racconto coinvolgente, a tratti commovente, della loro esperienza di parrocchia. Una trama bella di ricordi dell'adolescenza e della giovinezza. Una trama di legami, di amicizia, di impegno, di creatività e di risate. Ma soprattutto la storia di un percorso di fede e di vita che, nella parrocchia, ha avuto il luogo del suo maturare.».Questa la definizione che la prof.ssa Pina De Simone (Comitato per il Cammino sinodale della Chiesa Italiana) indica nella prefazione del libro «» (Editrice AVE, 2022). Un testo in cui i due autori, il giornalista vaticanista del Tg2e il medico, entrambi originari di Siderno (Reggio Calabria), raccontano lo loro esperienza di parrocchia vissuta in età giovanile.Un testo che è innanzitutto memoria viva di un'esperienza significativa che è stata capace - attraverso la, lee le. Non un racconto nostalgico dei tempi passati, né tanto meno un espediente per guardare alla realtà con il tipico sguardo dei profeti di sventura, ma l'Un testo che si colloca nel solco delle riflessioni del Cammino Sinodale che la Chiesa italiana tutta e, con essa, la nostra Diocesi, stanno vivendo, in questa epoca. Un libro che apre a riflessioni intense sull'importanza della Parrocchia, unità fondamentale dell'esperienza sinodale. «Ma tra vent'anni le nostre parrocchie ci saranno ancora?», si interrogano provocatoriamente, Romeo e Curciarello.L'iniziativa è promossa dallae dalla, in collaborazione con i gruppidi Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge, ildi Andria, i- Andria e ladi Andria.