La Sindaca di Andria ospite al Festival delle città in programma a Roma

Torna il Festival delle Città. Dall'1 al 3 ottobre, a Roma presso la Casa del Jazz, Viale di Porta Ardeatina 55, prenderà il via la VII edizione del Festival delle Città, l'appuntamento annuale organizzato da ALI – Autonomie Locali Italiane, dove sindaci e amministratori locali, italiani e stranieri, si confrontano con le istituzioni e la politica sul futuro dell'Italia."La città globale" è il titolo di questa edizione che affronterà i grandi temi della contemporaneità: dalla crescita economica sostenibile alla rivoluzione digitale, dalla sicurezza integrata alla giustizia sociale, fino al diritto alla salute, alle nuove forme di governance multilivello e al futuro della sostenibilità urbana. Tre giorni di incontri e dibattiti, con la partecipazione di centinaia di sindaci, decine di ospiti dal mondo della politica, delle istituzioni, delle imprese, della cultura e della società civile, nella cornice di Villa Osio – Casa del Jazz a Roma.Il Festival si aprirà mercoledì 1 ottobre con i saluti istituzionali del Segretario Generale di ALI Valerio Lucciarini De Vincenzi e del Presidente di Leganet Alessandro Broccatelli, seguiti dal dialogo inaugurale tra Roberto Gualtieri, Presidente di ALI e Sindaco di Roma Capitale, e Salvador Illa Roca, Presidente della Generalitat de Catalunya. Nelle giornate successive, si alterneranno tavole rotonde, lectio magistralis, dialoghi e speech con la presenza, tra gli altri, del Ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Tra gli appuntamenti in programma, giovedì 2 ottobre alle ore 11.30, è previsto un collegamento con l'Onorevole Arturo Scotto e l'Eurodeputata Annalisa Corrado dalla Global Sumud Flottilla.Il programma toccherà i nodi cruciali che interessano i territori: l'economia urbana e la nuova mobilità sostenibile, l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale, la coesione sociale e i diritti, la salute pubblica e i servizi locali, il rapporto tra aree interne e città globali. Non mancheranno i momenti di confronto sulla governance istituzionale e sulla sfida riformista che chiama i comuni a essere protagonisti in Italia e in Europa.Il Festival si concluderà venerdì 3 ottobre con il dialogo tra il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e Gaetano Manfredi, Presidente Nazionale ANCI e Sindaco di Napoli, e con l'intervento finale di Roberto Gualtieri, Presidente Nazionale di ALI e Sindaco di Roma Capitale.Fra i partecipanti al Festival delle Città 2025 ricordiamo, in ordine alfabetico:Giorgio Abonante, Sindaco di Alessandria; Laura Antonelli, Sindaca di Collazzone; Maria Rosa Barazza, Sindaca di Cappella Maggiore; Federico Barbieri, Project manager Italia EKLA.AI; Andrea Biancani, Sindaco di Pesaro; Luca Bianchi, Direttore Svimez; Chiara Braga, Deputata della Repubblica; Alessandro Broccatelli, Presidente Leganet; Giovanna Bruno, Vicepresidente Nazionale ALI e Sindaca di Andria; Sonia Cambursano, Sindaca di Strambino; Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe; Agnese Carletti, Presidente Provincia di Siena; Pietro Castrataro, Sindaco di Isernia; Elena Carnevali, Sindaca di Bergamo; Annalisa Corrado, Eurodeputata; Gabriele De Giorgi, Senior Public Policy Manager Uber; Alberto Felice De Toni, Sindaco di Udine; Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia; Silvano Falocco, Direttore Fondazione Ecosistemi; Micaela Fanelli, Consigliera regionale del Molise; Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia; Emiliano Fenu, Sindaco di Nuoro; Michele Fina, Senatore della Repubblica; Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro; Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei; Sara Funaro, Sindaca di Firenze; Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco; Pierciro Galeone, Direttore IFEL; Andrea Gentili, Presidente ALI Marche e Sindaco di Monte San Giusto; Fabiana Ghergo, Sindaca di Fabriano; Roberto Gualtieri, Presidente nazionale ALI e Sindaco di Roma Capitale; Elena Gubetti, Sindaca di Cerveteri; Fabrizio Iaccarino, Responsabile Affari Istituzionali Italia ENEL; Patrizia Manassero, Sindaca di Cuneo; Andrea Marrucci, Vicepresidente Nazionale ALI e Sindaco di San Gimignano; Giuseppe Mascia, Sindaco di Sassari; Giuseppe Mayer, CEO Talent Garden Italia e docente Università IULM; Claudio Mancini, Deputato della Repubblica; Gaetano Manfredi, Presidente Nazionale ANCI e Sindaco di Napoli; Maurizio Martina, Vicedirettore Generale FAO; Pietro Grasso, Presidente Fondazione Scintille di Futuro; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Michele Lissia, Sindaco di Pavia; Valerio Lucciarini De Vincenzi, Segretario Generale ALI e Presidente Rete dei Comuni Sostenibili; Alessandro Oteri, Founder & Director Pensiero Sicuro; Maria Rosa Pavanello, Consigliera Metropolitana Venezia e Presidente ALI Veneto; Elena Piastra, Vicepresidente Vicaria ALI e Sindaca di Settimo Torinese; Giacomo Possamai, Sindaco di Vicenza; Massimiliano Presciutti, Vicepresidente nazionale ALI, Presidente Provincia Perugia, Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente ALI Umbria; Stefania Proietti, Presidente Regione Umbria; Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno; Angelo Radica, Presidente ALI Abruzzo e Sindaco di Tollo; Emanuele Ramella Pralungo, Presidente Provincia di Biella e UPI; Andrea Riccardi, storico, saggista e fondatore Comunità di Sant'Egidio; Salvador Illa Roca, Presidente della Generalitat de Catalunya; Marco Russo, Sindaco di Savona; Silvia Salis, Sindaca di Genova; Arturo Scotto, Deputato della Repubblica, Matteo Terrani, Sindaco di Folignano; Domenico Volpe, Presidente ALI Campania; Chiara Zappalorto, Assessora al Comune di Chieti.Il Festival delle Città è anche un'occasione di formazione: sono infatti previsti corsi specifici sulle tematiche del governo locale e dell'Agenda 2030, organizzati da ALI, dalla Rete dei Comuni Sostenibili e dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.