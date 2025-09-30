Giovanna Bruno
Giovanna Bruno
Enti locali

La Sindaca di Andria ospite al Festival delle città in programma a Roma

Dal 1° al 3 ottobre l’appuntamento annuale organizzato da ALI – Autonomie Locali Italiane

Andria - martedì 30 settembre 2025 07.00 Comunicato Stampa
Torna il Festival delle Città. Dall'1 al 3 ottobre, a Roma presso la Casa del Jazz, Viale di Porta Ardeatina 55, prenderà il via la VII edizione del Festival delle Città, l'appuntamento annuale organizzato da ALI – Autonomie Locali Italiane, dove sindaci e amministratori locali, italiani e stranieri, si confrontano con le istituzioni e la politica sul futuro dell'Italia.

"La città globale" è il titolo di questa edizione che affronterà i grandi temi della contemporaneità: dalla crescita economica sostenibile alla rivoluzione digitale, dalla sicurezza integrata alla giustizia sociale, fino al diritto alla salute, alle nuove forme di governance multilivello e al futuro della sostenibilità urbana. Tre giorni di incontri e dibattiti, con la partecipazione di centinaia di sindaci, decine di ospiti dal mondo della politica, delle istituzioni, delle imprese, della cultura e della società civile, nella cornice di Villa Osio – Casa del Jazz a Roma.
Il Festival si aprirà mercoledì 1 ottobre con i saluti istituzionali del Segretario Generale di ALI Valerio Lucciarini De Vincenzi e del Presidente di Leganet Alessandro Broccatelli, seguiti dal dialogo inaugurale tra Roberto Gualtieri, Presidente di ALI e Sindaco di Roma Capitale, e Salvador Illa Roca, Presidente della Generalitat de Catalunya. Nelle giornate successive, si alterneranno tavole rotonde, lectio magistralis, dialoghi e speech con la presenza, tra gli altri, del Ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Tra gli appuntamenti in programma, giovedì 2 ottobre alle ore 11.30, è previsto un collegamento con l'Onorevole Arturo Scotto e l'Eurodeputata Annalisa Corrado dalla Global Sumud Flottilla.
Il programma toccherà i nodi cruciali che interessano i territori: l'economia urbana e la nuova mobilità sostenibile, l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale, la coesione sociale e i diritti, la salute pubblica e i servizi locali, il rapporto tra aree interne e città globali. Non mancheranno i momenti di confronto sulla governance istituzionale e sulla sfida riformista che chiama i comuni a essere protagonisti in Italia e in Europa.
Il Festival si concluderà venerdì 3 ottobre con il dialogo tra il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e Gaetano Manfredi, Presidente Nazionale ANCI e Sindaco di Napoli, e con l'intervento finale di Roberto Gualtieri, Presidente Nazionale di ALI e Sindaco di Roma Capitale.

Fra i partecipanti al Festival delle Città 2025 ricordiamo, in ordine alfabetico:
Giorgio Abonante, Sindaco di Alessandria; Laura Antonelli, Sindaca di Collazzone; Maria Rosa Barazza, Sindaca di Cappella Maggiore; Federico Barbieri, Project manager Italia EKLA.AI; Andrea Biancani, Sindaco di Pesaro; Luca Bianchi, Direttore Svimez; Chiara Braga, Deputata della Repubblica; Alessandro Broccatelli, Presidente Leganet; Giovanna Bruno, Vicepresidente Nazionale ALI e Sindaca di Andria; Sonia Cambursano, Sindaca di Strambino; Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe; Agnese Carletti, Presidente Provincia di Siena; Pietro Castrataro, Sindaco di Isernia; Elena Carnevali, Sindaca di Bergamo; Annalisa Corrado, Eurodeputata; Gabriele De Giorgi, Senior Public Policy Manager Uber; Alberto Felice De Toni, Sindaco di Udine; Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia; Silvano Falocco, Direttore Fondazione Ecosistemi; Micaela Fanelli, Consigliera regionale del Molise; Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia; Emiliano Fenu, Sindaco di Nuoro; Michele Fina, Senatore della Repubblica; Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro; Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei; Sara Funaro, Sindaca di Firenze; Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco; Pierciro Galeone, Direttore IFEL; Andrea Gentili, Presidente ALI Marche e Sindaco di Monte San Giusto; Fabiana Ghergo, Sindaca di Fabriano; Roberto Gualtieri, Presidente nazionale ALI e Sindaco di Roma Capitale; Elena Gubetti, Sindaca di Cerveteri; Fabrizio Iaccarino, Responsabile Affari Istituzionali Italia ENEL; Patrizia Manassero, Sindaca di Cuneo; Andrea Marrucci, Vicepresidente Nazionale ALI e Sindaco di San Gimignano; Giuseppe Mascia, Sindaco di Sassari; Giuseppe Mayer, CEO Talent Garden Italia e docente Università IULM; Claudio Mancini, Deputato della Repubblica; Gaetano Manfredi, Presidente Nazionale ANCI e Sindaco di Napoli; Maurizio Martina, Vicedirettore Generale FAO; Pietro Grasso, Presidente Fondazione Scintille di Futuro; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Michele Lissia, Sindaco di Pavia; Valerio Lucciarini De Vincenzi, Segretario Generale ALI e Presidente Rete dei Comuni Sostenibili; Alessandro Oteri, Founder & Director Pensiero Sicuro; Maria Rosa Pavanello, Consigliera Metropolitana Venezia e Presidente ALI Veneto; Elena Piastra, Vicepresidente Vicaria ALI e Sindaca di Settimo Torinese; Giacomo Possamai, Sindaco di Vicenza; Massimiliano Presciutti, Vicepresidente nazionale ALI, Presidente Provincia Perugia, Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente ALI Umbria; Stefania Proietti, Presidente Regione Umbria; Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno; Angelo Radica, Presidente ALI Abruzzo e Sindaco di Tollo; Emanuele Ramella Pralungo, Presidente Provincia di Biella e UPI; Andrea Riccardi, storico, saggista e fondatore Comunità di Sant'Egidio; Salvador Illa Roca, Presidente della Generalitat de Catalunya; Marco Russo, Sindaco di Savona; Silvia Salis, Sindaca di Genova; Arturo Scotto, Deputato della Repubblica, Matteo Terrani, Sindaco di Folignano; Domenico Volpe, Presidente ALI Campania; Chiara Zappalorto, Assessora al Comune di Chieti.

Il Festival delle Città è anche un'occasione di formazione: sono infatti previsti corsi specifici sulle tematiche del governo locale e dell'Agenda 2030, organizzati da ALI, dalla Rete dei Comuni Sostenibili e dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
  • Comune di Andria
  • sindaco di andria
  • ALI-Autonomie Locali Italiane
Oltre 200 libri per i bambini dell'ospedale Bonomo di Andria
30 settembre 2025 Oltre 200 libri per i bambini dell'ospedale Bonomo di Andria
Inaugurazione organo della Chiesa Cattedrale
30 settembre 2025 Inaugurazione organo della Chiesa Cattedrale
Altri contenuti a tema
Conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Polizia di Stato: presente il Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani Vita di città Conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Polizia di Stato: presente il Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani La cerimonia avrà luogo giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 13,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Andria
Scomparsa avv. Giuseppe Di Bari, il cordoglio del Sindaco Bruno Attualità Scomparsa avv. Giuseppe Di Bari, il cordoglio del Sindaco Bruno L'avvocato ha ricoperto per lunghi anni il ruolo di Dirigente del Servizio Avvocatura ad Andria e di vice Segretario generale
Elezioni regionali cdx: da Andria tre candidati pronti per la competizione mentre per le comunali resta "il grande freddo" Politica Elezioni regionali cdx: da Andria tre candidati pronti per la competizione mentre per le comunali resta "il grande freddo" Nessuna ipotesi concreta per il possibile candidato a Palazzo di città, mentre alla Regione si va "alla conta"
E' scomparso l'avv. Giuseppe Di Bari, per lunghi anni a capo dell'avvocatura comunale Vita di città E' scomparso l'avv. Giuseppe Di Bari, per lunghi anni a capo dell'avvocatura comunale Nato ad Andria 77 anni fa, negli ultimi anni ha combattutto con una serie di malattie che ne hanno minato il fisico
Prima "Festa della Burrata di Andria IGP": "la Regina dei formaggi entra nella storia" Territorio Prima "Festa della Burrata di Andria IGP": "la Regina dei formaggi entra nella storia" Sabato 27 settembre é stata segnata una tappa di primissimo piano per la città e per l’intera filiera lattiero-casearia
Verso le regionali, De Santis: "Bruno ha scelto la sua città Andria" Vita di città Verso le regionali, De Santis: "Bruno ha scelto la sua città Andria" Il segretario regionale del PD ringrazia la sindaca per questa scelta di grande valore
Biciclettata cittadina per il 3° Memorial Michele Porcelli targato AVIS, domenica 28 settembre Vita di città Biciclettata cittadina per il 3° Memorial Michele Porcelli targato AVIS, domenica 28 settembre Partenza e rientro in piazza Catuma, percorso lungo le vie cittadine con sosta nella villa comunale
Assistenza specialistica scolastica: il servizio per le scuole superiori inizierà a breve Vita di città Assistenza specialistica scolastica: il servizio per le scuole superiori inizierà a breve L’annuncio del City Disability Manager, il dott. Rino Zagaria
“Obiettivo su Gianni Berengo Gardin”: il grazie di Mirella Caldarone
30 settembre 2025 “Obiettivo su Gianni Berengo Gardin”: il grazie di Mirella Caldarone
Giornata contro lo spreco alimentare: ogni anno 1,7 miliardi di ton. di cibo finiscono nella spazzatura
30 settembre 2025 Giornata contro lo spreco alimentare: ogni anno 1,7 miliardi di ton. di cibo finiscono nella spazzatura
Conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Polizia di Stato: presente il Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani
29 settembre 2025 Conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Polizia di Stato: presente il Capo della Polizia Prefetto Vittorio Pisani
Un'altra domenica di clean up ad Andria
29 settembre 2025 Un'altra domenica di clean up ad Andria
Strage treni, in appello confermata la sentenza: condanne per capostazione e capotreno
29 settembre 2025 Strage treni, in appello confermata la sentenza: condanne per capostazione e capotreno
Anche nella Bat celebrata la festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato 
29 settembre 2025 Anche nella Bat celebrata la festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato 
Scomparsa avv. Giuseppe Di Bari, il cordoglio del Sindaco Bruno
29 settembre 2025 Scomparsa avv. Giuseppe Di Bari, il cordoglio del Sindaco Bruno
Incidente sulla SS 170 diramazione A a Barletta, in direzione Andria
29 settembre 2025 Incidente sulla SS 170 diramazione A a Barletta, in direzione Andria
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.