La polizia ricorda Tommaso Capossele, ucciso in servizio nell’agro di Andria

Si è tenuta oggi, presso la Sottosezione Polizia Stradale di Trani, la cerimonia di consegna di un murales in ricordo di Tommaso Capossele, Agente Scelto della Polizia di Stato, medaglia d'oro al Valor Civile, ucciso in servizio nell'agro di Andria a seguito di un incidente stradale occorso sulla A14.Alla cerimonia, presenziata dal Prefetto della sesta provincia pugliese dott.ssa Silvana D'Agostino ed officiata con una benedizione da parte dell'Assistente Spirituale della Polizia di Stato don Pietro D'Alba, hanno partecipato il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Puglia dott. Luca Speranza, il Questore della provincia BAT, dott. Alfredo Fabbrocini, il dirigente della Sezione Polizia Stradale BAT, dott. Gianmaria Di Candia, nonché, la moglie, i figli, i familiari di Tommaso.Il ventenne Tommaso Capossele perse la vita lungo l'itinerario Barletta-Bari dell'Autostrada A14 Bologna-Taranto a seguito dell'intervento in ausilio ad un'altra pattuglia impegnata nell'effettuare rilievi a seguito di un incidente stradale. L'agente Scelto ed il suo capopattuglia furono investiti da un altro veicolo che procedeva a forte velocità, entrambi rimasero gravemente feriti.Tommaso perse la vita due giorni dopo, il 10 luglio del 2000, mentre era ricoverato presso l'ospedale di Andria ove fu stato trasportato in gravissime condizioni.In sua memoria all'interno della Sottosezione della Polizia Stradale di Trani, già a lui intitolata, è stata deposta una sua effige e, oggi, su una delle pareti esterne è stato inaugurato un murales, realizzato dall'artista barlettana Antonella Palmitessa, raffigurante il logo del 70° anniversario della fondazione della Polizia Stradale.