Festa alla parrocchia Madonna di Pompei in onore della Beata Vergine del Rosario

E' ormai prossima la Festa della Beata Vergine Maria del Rosario, in programma domenica 7 ottobre, alla parrocchia Madonna di Pompei. La comunità intera si prepara a celebrare un momento sentitissimo per il quartiere, nell'anno in cui ricorre il 61° anniversario dell'istituzione a parrocchia della chiesa sita in Piazza delle Regioni. In preparazione al giorno della Festa è in programma una settimana con diversi appuntamenti religiosi e momenti di fraternità e condivisione.Ecco nel dettaglio il programma della Festa.Giornata della famigliaore 19.00: Celebrazione Eucaristica con la partecipazione di tutte le famiglieore 7.00: Rosario meditato e Celebrazione Eucaristicaore 18.30: Celebrazione Eucaristicaore 19.30: Preghiera del Rosario in via Po alla presenza del quadro della Madonna di Pompeiore 20.30: "Non di solo pane vive l'uomo?" Tavola rotonda nel teatro parrocchialeore 7.00: Rosario meditato e Celebrazione Eucaristicaore 18.30: Celebrazione Eucaristicaore 19.30: Preghiera del Rosario in via Forlanini alla presenza del quadro della Madonna di Pompeiore 7.00: Rosario meditato e Celebrazione Eucaristicaore 18.30: Celebrazione Eucaristicaore 19.30: Preghiera del Rosario in via Pastrengo alla presenza del quadro della Madonna di Pompeiore 7.00: Rosario meditato e celebrazione eucaristica. Possibilità di celebrare il sacramento della Misericordia e riconciliazione: confessioni dalle ore 08.30 alle ore 10.30Insieme con i nostri fratelli ammalati e anzianiore 17.30: in chiesa raduno degli ammalati e degli anziani per la Preghiera del Rosarioore 18.00: Celebrazione Eucaristica e momento di fraternitàore 21.00: Veglia di preghiera mariana "Maria donna del pane" in Piazza delle RegioniGiornata dell'impegno e della condivisioneore 7.00: Rosario meditato e Celebrazione Eucaristica seguita dall'Esposizione solenne dell'Eucaristia prolungata fino alle ore 19.30. Ciasuno dedichi del tempo per pregare e adorare Gesù Signore. In chiesa ci sarà un cesto: si può condividere con le famiglie bisognose della parrocchia portando viveri oppure condividendo qualcosa con chi è a csa sua bisognoso o solo.ore 20.00: Celebrazione comunitaria dell'Eucaristia nel rinnovo per tutti gli operatori pastorali parrocchiali con l'impegno di servire e amare la Chiesa.ore 7.00: Rosario meditato e S. Messaore 19.00: Celebrazione Eucaristicaore 20.30: Proiezione del film in 3D "Heart of the Sea" nel teatro parrocchiale (ingresso libero)SS. Messe: ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00 - 20.30ore 11.00: S. Messa presieduta dal nostro Vescovo S. E. Mons. Luigi Mansi e Supplica alla Madonna del Rosario di Pompeiore 18.00: S. Messa seguita dalla processione solenne del Simulacro della Madonna per le seguenti vie della parrocchia: Marche, Po, Lazio, Abruzzi, Japigia, Molise, Lazio, Daunia, Viale Puglia, Cartesio, Lancisi, Natta, Medi, Forlanini, Morgagni, Galeno, Moscati, Forlanini, Cardano, Galeno, Viale Puglia, Sardegna, Basilicata, Sicilia, Solferino, Pastrengo, S. Angelo dei Ricchi, Garibaldi, Friuli, Toscana, Emilia, Chiesa.S. Messa dopo la processione.Si prega di illuminare ed addobbare le strade a festa dove passerà la processione (le luminarie si possono ritirare in Chiesa)Nella mattinata: Giro della "Bassa Banda" per le vie della parrocchiaore 21.00: in Piazza delle Regioni Spettacolo Musicale con Lino Vezzoso e musicantiStand enogastronomico con degustazione di prodotti di alcune aziende andriesiDurante lo spettacolo ci sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria, con ricchi premi a favore della caritas parrocchiale