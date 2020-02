Terreno incolto di via Marche scambiato per una discarica: ancora degrado nel quartiere Monticelli

La piaga dei rifiuti gettati per strada ad Andria non accenna ad arrestarsi. Fin troppe sono le segnalazioni di zone invase dalle immondizie, sia nelle campagne (dove si registra una situazione a dir poco tragica) che in città. Vi riportiamo questa volta l'emblematico caso di, nel quartiere, dove è presente un grande terreno incolto che qualcuno ha scambiato, e continua a farlo, per una discarica a cielo aperto; tra i rifiuti abbandonati ci sono soprattutto gli inerti.Un luogo che da tempo si presenta in condizioni disastrose: per questa ragione, la parrocchia Madonna di Pompei in collaborazione con la comunità di S. Giuseppe Artigiano e l'associazione 3Place aveva effettuato il 1° dicembre scorso un'azione di pulizia nel quartiere e in particolare nell'orto di via Marche. Un clean up con adulti e bambini per dare un segnale forte e lanciare un messaggio: siamo tutti responsabili dei luoghi che quotidianamente viviamo, noi sporchiamo e noi dobbiamo pulire. Evidentemente, però, il messaggio non è stato recepito da qualche incivile, viste le sudicie condizioni in cui la strada e il terreno incolto si presentano allo stato attuale, come testimoniano le foto in basso.Tra l'altro, per diverse settimane è stato abbandonato sul ciglio della strada un grosso bidone che in precedenza conteneva olio per autovetture: oltre al danno, ovvero che qualche buontempone lo ha lasciato nel posto sbagliato, anche la beffa, in quanto è stato utilizzato come un contenitore per gettare altra immondizia, riempiendolo fino all'inverosimile. La situazione è ormai inaccettabile, con tanto di proteste da parte dei residenti: diverse volte i sacerdoti della parrocchia Madonna di Pompei, situata in Piazza delle Regioni a pochi passi da via Marche, hanno segnalato alle Forze dell'Ordine l'ingombrante presenza del bidone d'olio; per diversi giorni nessuno si è fatto vivo per intervenire, ma finalmente nelle scorse ore il bidone è stato rimosso.Il quartiere Monticelli ha ormai perso la pazienza e non vuole più essere lasciato nel dimenticatoio dalle istituzioni, ma invoca con forza una maggiore attenzione dai piani alti. E intanto, i rifiuti per strada continuano ad aumentare perchè gli incivili non mancano mai: in questo modo dimostriamo di essere ancora retrogradi, ben lontani dal comprendere cosa significhi la parola "rispetto": siamo nel 2020 o è ancora l'età della pietra? Lì la civiltà non era ancora nata, ma senz'altro erano più rispettosi di noi nei confronti dell'ambiente.