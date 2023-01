La solidarietà dell'UNIMRI Bat arriva anche alla parrocchia della Madonna di Pompei di Andria

Anche quest'anno la Sezione UNIMRI Provinciale BAT ha ripetuto l'iniziativa di raccogliere generi alimentari di prima necessità a favore di famiglie bisognose. Questo è stato possibile grazie ai contributi ricevuti dai Soci, che cercano continuamente di mantenere inalterati i valori della solidarietà con il costante obiettivo di aiutare chi si trova in uno stato di necessità e di bisogno, e da amici e conoscenti che sono stati particolarmente sensibili a questa nostra iniziativa. A similitudine di quanto fatto gli scorsi anni, la consegna degli oltre 60 pacchi (compresi quelli dell'ANFI che quest'anno ha deciso di iniziare ad affiancare l'UNIMRI) è avvenuta tramite delle parrocchie allo scopo di non creare ulteriore disagio a coloro che già si trovano in tale situazione.La consegna è stata effettuate ad un totale di 17 parrocchie:Bisceglie (Parrocchia Maria Santissima della Misericordia e Santa Maria di Costantinopoli), Canosa di Puglia: Chiesa San Francesco e Biagio, Chiesa Gesù Giuseppe e Maria, chiesa Maria SS Assunta (dove hanno partecipato anche una rappresentanza dell'ANPS e ANC di Canosa con un proprio pacco); Barletta (Parrocchie: Santuario dello Sterpeto, Santa Maria degli Angeli (Cappuccini), Santuario di Santa Maria Immacolata (Monaci), Sant'Agostino, Sant'Andrea, Ss. Crocifisso, Spirito Santo, Santissima Trinità, San Filippo Neri, San Nicola e Santa Lucia; per le parrocchie di Barletta ha partecipato anche una rappresentanza dell'ANFI Barletta con un proprio pacco.L'ultima consegna dei pacchi è avvenuta presso la Parrocchia di Santa Lucia, dove i soci ed i familiari intervenuti hanno potuto assistere alla Santa Messa officiata da Don Vito Carpentiere che ha espresso gratitudine per il gesto, complimentandosi per l'iniziativa e rivolgendo parole di ringraziamento all'UNIMRI e ANFI per l'operato che senz'altro vuol essere uno stimolo per tutti. È seguita la preghiera del Cavaliere a cura del Vice Pres. Cav. Tommaso Incantalupo. La Santa Messa si è conclusa con l'intervento del Pres. Cav. Savino Dibenedetto il quale ha rivolto a Don Vito un ringraziamento per l'ospitalità e la disponibilità nei confronti dell'UNIMRI.Inoltre, un ringraziamento speciale è stato rivolto ai soci che anche quest'anno hanno reso possibile la riuscita dell'iniziativa con il loro contributo è quello dei familiari.