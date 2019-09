La Lega Salvini Premier Puglia scende in piazza anche ad Andria contro il governo giallorosso di Conte

Sabato 21 e Domenica 22 settembre, la Lega Salvini Premier Puglia sarà presente nelle piazze delle sei province pugliesi con i propri dirigenti, eletti e militanti per una grande mobilitazione nazionale contro il governo delle tasse e delle poltrone.Ad ogni gazebo o banchetto sarà possibile per i cittadini firmare una petizione per manifestare "la contrarietà al Governo PD - M5S nato con una operazione di palazzo per evitare di far scegliere agli italiani da chi farsi governare con libere elezioni. Una operazione che nasce fuori dall'Italia e che parte subito con l'imposizione di nuove tasse ai cittadini come quella sul prelievo di denaro contante! La Lega si opporrà con la forza della gente comune a questo tentativo di svendere ancora una volta gli interessi degli italiani, certi che non potranno evitare per sempre le elezioni e che nelle urne vincerà il popolo e non il Palazzo, vinceranno le idee e non le poltrone, vinceranno la Lega e Matteo Salvini", si legge nella nota stampa a firma di Nuccio Altieri, Responsabile Regionale Comunicazione ed Organizzazione Lega Puglia.