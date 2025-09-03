La finestra sul cortile, ad Andria la 29esima edizione del Festival Castel dei Mondi

Con la presentazione del cartellone è partito ufficialmente il countdown per l'apertura del sipario della XXIX edizione del Festival Castel dei Mondi, kermesse Internazionale dedicata al Teatro ed alle Arti Performative. Un'edizione abilmente mixata dagli organizzatori, il cui fil-rouge aggregherà, dal 5 al 28 settembre, una ricercata sequenza di spettacoli teatrali, danza, incontri, musica, conversazioni, proiezioni, workshop, talk, laboratori, mostre, installazioni e sperimentazioni artistiche. Oltre ad un Premio Speciale in memoria del concittadino Alessandro D'Angelo. "La grandezza di un festival si vede dal tempo in cui si vendono i biglietti e gli abbonamenti, nel caso di Castel dei Mondi si viaggia già verso il tutto esaurito", ha detto il direttore di produzione della kermesse Internazionale promossa da Comune di Andria, Regione Puglia e Puglia Culture, Francesco Fisfola, dedicata al teatro ed alle arti performative intitolata quest'anno "Una finestra sul cortile". In cartellone spettacoli teatrali, danza, incontri, musica, conversazioni, proiezioni, workshop, talk, laboratori, mostre, installazioni e sperimentazioni artistiche sempre "scavando su temi etici e civili – ha chiarito il direttore artistico Riccardo Carbutti – che quest'anno verranno indagati anche avvalendosi dei grandi classici visti con gli occhi della contemporaneità non volendo dare risposte ma ponendo paletti che ciascun spettare utilizzerà per sollecitare la propria coscienza".

Parole di stima verso il Festival e la direzione artistica di Riccardo Carbutti sono state espresse dal presidente di Puglia Culture, il prof. Paolo Ponzio presente in conferenza stampa, nella sede dell'ex mercato di via Flavio Giugno insieme al vice sindaco di Andria, Cesareo Troia e all'assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari.

"Andria è uno dei comuni più grandi di Puglia – ha sottolineato Ponzio – ed è uno dei nostri soci, tutte realtà su cui noi crediamo molto e crediamo anche nella forza innovativa di questa kermesse".

"Un Festival come Finestra aperta sul grande Cortile del vissuto quotidiano – ricorda la sindaca Bruno – è giusto quel che occorre per una comunità, la nostra, il cui Teatro Naturale sono i luoghi, le persone, i sentimenti e le emozioni. Ed allora salutiamo con ovvia soddisfazione ed altrettanta curiosità questa ventinovesima edizione di una rassegna che fa ormai parte integrante del patrimonio culturale non solo degli andriesi".

"Confidiamo in un'edizione particolarmente coinvolgente – conclude l'assessora alla Bellezza, Daniela di Bari – perché la finestra sul cortile è quella che ci fa andare oltre, ci fornisce nuove visioni che sono quelle che gli artisti di suggeriscono e ci fa riflettere come comunità".

L'organizzazione del Festival comunica che i biglietti e titoli di accesso, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, sono già disponibili per l'acquisto presso lo Sportello IAT, in Piazza Vittorio Emanuele II, (ore10:00/12:30 e 17:00/20:30).

Ulteriori informazioni potranno essere attinte dagli operatori allo Sportello, al numero telefonico 0883 290229, all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com e sul sito www.casteldeimondi.com. I biglietti per gli spettacoli saranno in vendita anche su www.vivaticket.com.