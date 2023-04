La criminalità nel nostro territorio con il procuratore aggiunto della Dda Giannella

Venerdì 14 aprile, al via la nuova edizione della Scuola di Formazione Politica promossa dal. Un processo formativo che quest'anno perseguirà tre linee di azione: i) le mafie e la criminalità organizzata; ii) la corruzione e la gestione del territorio; ii) la giustizia e l'etica.Un percorso che alternadi studio del fenomeno, a momenti di, durante i quali si analizza e progetta il territorio e che si pone l'obiettivo di analizzare i fatti di "Casa Nostra" mettendo l'accento su dinamiche proprie di questo Paese, martoriato dall'infiltrazione criminale e dalla corruzione. Una dinamica triste che rallenta la crescita del territorio e limita le opportunità di sviluppo sociale alla qualeLa Scuola di Formazione Politica vedrà alternarsi autorevoli relatori sui temi oggetto del percorso, tra questi magistrati, accademici e esperti di settore. In aggiunta, vi saranno i racconti e testimonianze di percorsi di giustizia e reinserimento sociale, nonché la trattazione di argomenti dell'attualità politica (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).Un percorso che quest'anno, oltre a coinvolgere i sostenitori tradizionali – l', la, l'– vede il partenariato dele il neo costituito, insieme al, ale all', oltre al patrocinio gratuito dall'Amministrazione civica andriese.La partecipazione agli incontri pubblici è libera e gratuita ma vi è la possibilità di iscriversi al seguente link https://forms.gle/M2zDLo2rVfmpKKPT6 o inviando una mail a forumsociopolitico.andria@gmail.com , per ottenere il materiale didattico.Di seguito il programma dettagliato degli eventi che si terranno presso il Museo diocesano "S. Riccardo" di Andria:I INCONTRO - Venerdì 14 aprile 2023 ore 19.00Dott. Francesco Giannella / Procuratore aggiunto alla Direzione Distrettuale Antimafia di BariII INCONTRO - Venerdì 28 aprile 2023 ore 19.00Prof. Alberto Vannucci / Ordinario di Scienza Politica Università di PisaIII INCONTRO – Lunedì 22 maggio 2023 ore 19.00Prof. Rocco D'Ambrosio / Ordinario di Filosofia Politica Pontificia Università Gregoriana / Direttore Cercasi un fineI LABORATORIO – Sabato 6 maggio 2023Dott. Andrea Leccese / Scrittore e saggistaII LABORATORIO – maggio 2023A cura di Dirigenti e Funzionari pubbliciIII LABORATORIO – giugno 2023Don Riccardo Agresti / Responsabile Progetto "Senza Sbarre"Dott. Giannicola Sinisi / MagistratoTestimonianze operatori e ospiti del progetto