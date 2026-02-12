La Corsa di Miguel ha fatto tappa ad Andria ieri mattina nello Stadio S. Angelo dei Ricchi. 900 gli alunni degli istituti comprensivi della città che hanno preso parte alla competizione. Una vera giornata di festa e di sport per tutti. Il progetto, finanziato anche dalla Regione Puglia Assessorato alla Formazione, Istruzione e Politiche del Lavoro, è teso a divulgare i valori e l'importanza dello sport nella vita quotidiana.



Si sono svolte le gare con la formula staffetta su distanze diverse per le scuole secondarie di primo grado e per le scuole primarie. Erano presenti l'ideatore della "Corsa di Miguel", il giornalista sportivo Valerio Piccioni, per il CONI il Delegato Provinciale BAT Antonio Rutigliano, la dirigente della scuola capofila del progetto "Liceo C. Troya" Dora Guarino, insieme ad altri dirigenti scolastici. Per l'Amminitrazione Comunale, presente il Sindaco Giovanna Bruno e l'Assessora alla Bellezza con delega allo Sport Daniela Di Bari.



«Un percorso sportivo che coinvolge le scuole del territorio e promuove i valori dello sport e della solidarietà. La corsa ha rappresentato un momento di aggregazione e di festa per la comunità – commenta l'Assessora Di Bari - La corsa di Miguel è parte di un progetto più ampio che si propone di divulgare i valori dello sport e di ricordare la figura di Miguel Benancio Sánchez, un giovane poeta e podista argentino scomparso nel 1978. È stato bellissimo vedere la pista di atletica densa di passi e di come ciascun studente e studentessa abbia percorso i propri metri, contribuendo con la propria sensibilità e impegno a rendere speciale la Corsa di Miguel. Un evento che trasmette valori fondamentali come la cultura dello sport, la pace, l'amorevolezza e la collaborazione tra le persone. Sono grata a quanti hanno reso possibile questo cammino educativo e sportivo, della partecipazione di tutti e della opportunità di condividere questo momento di festa e di crescita insieme alla comunità». È prevista una giornata finale nazionale il prossimo 20 marzo a Roma, presso lo Stadio delle Terme di Caracalla, a cui accederanno i 30 migliori tempi individuali degli alunni delle scuole secondarie di tutta Italia, divisi per età e sesso nelle relative categorie.





L'organizzazione delle attività sportive si avvale della importante collaborazione dei volontari dell' Associazione PAIDEIA di Andria, dei Fiduciari Comunali CONI delle diverse città e di alcuni componenti della FICR Puglia, oltre che della Croce Rossa Italiana per l'assistenza sanitaria.