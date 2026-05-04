L’ASD Icaro vola alle fasi nazionali: dopo il primato regionale, il sogno continua a Nova Siri

Non si ferma la marcia trionfale dellLa compagine andriese, dopo aver dominato la scena locale e regionale, si prepara a rappresentare il territorio nelle prestigiosea Nova Siri , dìIl cammino della squadra è iniziato nei mesi invernali con la fase provinciale disputata proprio ad Andria. Un girone affrontato con determinazione e qualità tecnica che ha permesso ai ragazzi dell'Icaro di staccare il pass per i playoff regionali.Nella successiva fase regionale , il team non ha tradito le attese: grazie a una serie di prestazioni solide e a un gruppo sempre più coeso, l'ASD Icaro si è classificata al primo posto , laureandosi campione e ottenendo così il diritto di accedere all'ultimo e più importante atto della stagione sportiva.La spedizione verso Nova Siri rappresenta il culmine di un anno di duro lavoro e sacrifici. Dal 10 al 14 giugno, i giovani talenti andriesi si confronteranno con le migliori realtà provenienti da tutta Italia. Non è la prima volta che l'associazione si distingue per traguardi di rilievo, confermando la bontà del proprio progetto tecnico ed educativo che punta non solo sul risultato agonistico, ma sulla crescita dei ragazzi attraverso i valori sani dello sport .L'intera comunità sportiva andriese si stringe attorno all'ASD Icaro, pronta a fare il tifo per i propri "piccoli campioni" in questa entusiasmante sfida nazionale.