Andria presente alla Marcia della Pace
La Città bambina: a Castel del Monte in marcia per la Pace

Domenica 16 novembre un’iniziativa corale, simbolica e aperta, coordinata da "La Città bambina", con la complicità di numerose realtà del territorio

Andria - sabato 15 novembre 2025 19.00
La Città bambina, con il Comune di Andria, Comune di Corato, Comune di Ruvo di Puglia, il Comune di Terlizzi e tantissime realtà si mette in marcia per la Pace.
In un tempo segnato da divisioni, guerre e fratture, saper camminare allo stesso passo è un gesto semplice ma necessario. E quando sono le bambine e i bambini a farlo, quel gesto si carica di una speranza per il futuro. Camminare insieme diventa un atto politico e poetico: un passo dopo l'altro, un mondo diverso può cominciare a prendere forma.
Domenica 16 novembre si terrà la Piccola Marcia delle bambine e dei bambini per la Pace: un'iniziativa corale, simbolica e aperta, coordinata da La città bambina (APS), con la complicità di numerose realtà del territorio.

La destinazione individuata non è casuale: Castel del Monte, patrimonio UNESCO, ma soprattutto luogo di meditazione, architettura dedicata al dialogo fra oriente e occidente, all'apertura dello sguardo e del pensiero umano, punto di congiunzione fra scienza e spiritualità, natura e cultura.
Un castello rivolto verso il cielo, che invita a immaginare un mondo senza confini.
Questo il programma
• ore 10:00 Raduno presso Agriturismo Sei Carri (Contrada Finizio, Castel del Monte - Andria)
• ore 11:00 Partenza marcia
• ore 12:30 Arrivo nel piazzale antistante Castel del Monte. Cantiere della Pace: un tempo per pensare insieme, porre domande e ascoltare i pensieri sottili dei bambini e delle bambine
• ore 13:30 Conclusione e saluto musicale; a seguire picnic libero nei dintorni del castello.
"Sarà ammessa ogni scritta o striscione, cartelli di ogni forma e dimensione, che siano chiara manifestazione della libertà di espressione.
Sono invece assolutamente bandite. Bandiere mortifere e sbiadite soprattutto riferimenti stitici di appartenenza a partiti politici.
Questa è una cosa che ci piace: la bandiera della pace!"
PER PARTECIPARE
Il percorso su sterrato, della lunghezza di 3 Km circa, è fruibile da tutti con alcune accortezze: abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica, zaini porta bambini per i più piccoli o fasce bebè per i neonati, borracce con acqua. Sarà un cammino lento, per condividere pensieri leggeri e sogni grandi.
Per persone con difficoltà motorie, sarà invece possibile accedere direttamente al piazzale del Castello con la navetta che parte dal parcheggio di Castel del Monte. Chi desidera, potrà fermarsi per un picnic nei dintorni del castello dopo la manifestazione.
