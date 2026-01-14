Istituto agrario di Andria
Istituto agrario di Andria
Scuola e Lavoro

L'Istituto Tecnico Agrario "R. Lotti - Umberto I" tra le 50 scuole semifinaliste del concorso nazionale "Mad for Science"

Ricerca, sperimentazione, collaborazione con enti scientifici e un obiettivo ambizioso

Andria - mercoledì 14 gennaio 2026
L'Istituto Tecnico Tecnologico – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria "Umberto I" di Andria é tra le 50 scuole secondarie di secondo grado semifinaliste selezionate nell'ambito nel concorso nazionale Mad for Science.
Solo due dalla Bat, l'altro è l'Istituto Tecnico Tecnologico – Chimica, Materiali e Biotecnologie ITET Cassandro-Fermi-Nervi di Barletta ed appunto il "Lotti - Umberto I" è l'unica scuola andriese presente.

Promosso da Fondazione Diasorin ETS, il concorso valorizza la passione per le Scienze della Vita e le discipline STEM, invitando le classi a ideare proposte didattiche di laboratorio originali per vincere l'implementazione – o l'aggiornamento – del laboratorio scientifico della propria scuola. È un'occasione formativa preziosa, con supporto continuo per studentesse, studenti e team insegnanti.
Dopo la prima fase, nella quale le scuole hanno presentato la candidatura e la scheda di progetto, un Comitato tecnico-scientifico ha quindi selezionato le 50 scuole semifinaliste che proseguono nel percorso.

Un risultato che rende l'ITA di Andria ancora più fiero. Le scuole sono selezionate da 17 regioni italiane e la Puglia risulta essere è la regione più rappresentata con 9 istituti ammessi. Di queste l' ITA "Umberto I" è l'unica scuola andriese selezionata.
Ma adesso si entrerà nel vivo! Le scuole ammesse lavoreranno fino al 26 marzo 2026 sul tema: "Risorse naturali e Salute. Come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente".

Ricerca, sperimentazione, collaborazione con enti scientifici e un obiettivo ambizioso: implementare o aggiornare il 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐞 della propria scuola.
  • Istituto "Lotti-Umberto I"
  • Istituto agrario Lotti-Umberto I
