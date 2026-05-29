olio d'oliva
olio d'oliva
Territorio

Crisi dell’olio, Cia Puglia: “Subito piano straordinario in 5 punti”

Garanzie del credito, stop sottocosto, aiuti allo stoccaggio, più aggregazione e un piano di promozione

Puglia - venerdì 29 maggio 2026 5.30 Comunicato Stampa
"Per affrontare la crisi del settore olivicolo-oleario è indispensabile che il Ministero attivi tutti gli strumenti di garanzia finanziaria disponibili: ISMEA, Medio Credito centrale e ogni altra misura utile a rassicurare il sistema bancario e garantire il credito". Nel suo intervento al tavolo nazionale di crisi svoltosi questo pomeriggio, al Ministero dell'Agricoltura e alla presenza del sottosegretario La Pietra, il vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani Gennaro Sicolo è andato dritto al punto della questione: l'olio extravergine italiano invenduto e stipato nei magazzini e il crollo del valore ad esso riconosciuto hanno generato una profonda crisi della filiera su cui occorre intervenire senza indugio e con misure d'impatto immediato.

IL CREDITO. "Il problema oggi non è solo produttivo: è di liquidità", ha aggiunto Sicolo. "Se le banche chiudono il credito, si blocca tutta la filiera, dai produttori agricoli fino alla commercializzazione. "Il sistema organizzato ha già sostenuto costi enormi. La maggior parte delle olive conferite dai produttori è stata regolarmente pagata dai frantoiani, e questo ha determinato un forte incremento dell'esposizione bancaria delle aziende di trasformazione. Anche il Sistema Op si trova schiacciato tra magazzini pieni, difficoltà commerciali e tensioni finanziarie crescenti. Serve quindi una forte assunzione di responsabilità pubblica per accompagnare il sistema in questa fase straordinaria".

NO AL SOTTOCOSTO. Sicolo, inoltre, ribadendo le proposte di CIA Agricoltori Italiani, ha chiesto un intervento normativo sulla trasparenza delle promozioni commerciali, in particolare sui sottocosto. "Non è più accettabile vedere pubblicità con bottiglie a 3,99 o 4,99 euro senza che il consumatore abbia immediata evidenza dell'origine reale del prodotto", ha spiegato Sicolo. "Proponiamo quindi un decreto o una norma che obblighi a indicare l'origine dell'olio con la stessa evidenza grafica del prezzo promozionale: stessi caratteri, stessa dimensione, stessa visibilità.
Inoltre con urgenza va attuata la norma che prevede la responsabilità della GDO dell corrispondenza della etichetta con il prodotto sullo scaffale. Questo potrebbe evitare la presenza di prodotti 'borderline' che, in genere, si usano nelle promozioni. Serve intensificare i controlli. La trasparenza non è contro il mercato. È una tutela del consumatore e della produzione italiana".

LO STOCCAGGIO. "Occorre attivare urgentemente aiuti allo stoccaggio attraverso il regime de minimis che consentirebbe alle imprese di sostenere i costi finanziari e logistici del mantenimento delle scorte, evitando un'immissione forzata sul mercato che provocherebbe ulteriori crolli dei prezzi. Il quadro europeo del de minimis agricolo consente già interventi rapidi con procedure relativamente snelle e immediate, soprattutto in presenza di una crisi riconosciuta del comparto".

PIU' AGGREGAZIONE. "Chiediamo di accelerare tutte le misure già finanziate e già previste", ha proseguito Sicolo, "soprattutto quelle rivolte alle aggregazioni di filiera e alle organizzazioni di produttori. Riteniamo fondamentale attivare rapidamente i contributi sugli interessi passivi sostenuti dalle imprese che operano in forma aggregata, perché oggi il fare sistema deve essere premiato concretamente".

UN PIANO STRAORDINARIO. CIA Agricoltori Italiani, inoltre, propone un grande piano straordinario di promozione e valorizzazione dell'olio italiano. "Non possiamo affrontare una crisi di surplus senza lavorare contemporaneamente sulla crescita dei consumi e la valorizzazione della qualità. Ci sono milioni di euro già stanziati ma fermi. Chiediamo di rendere rapidamente disponibili queste risorse, perché al loro interno vi sono importanti progetti di promozione e valorizzazione. Nel medio periodo bisogna invece attivare tutte le misure del Piano Olivicolo Nazionale, dando continuità agli investimenti sulla modernizzazione degli impianti, sull'aggregazione della filiera, sulla competitività dei frantoi, sulla ricerca, sulla tracciabilità e sulla promozione dell'olio extravergine italiano. Non chiediamo assistenzialismo, ma strumenti per difendere un patrimonio produttivo strategico del made in Italy. CIA Puglia chiede un tavolo permanente di crisi per monitorare l'avanzamento di tutte le misure che il Governo ha preso l'impegno di attivare", ha concluso Sicolo.
  • Strada dell'olio extravergine d'oliva
  • olive
  • Cia Puglia
  • olivi
  • olivicoltura
  • olio d'oliva
Giornata Nazionale dello Sport: torna il Torneo di Ping Pong AVIS Andria
29 maggio 2026 Giornata Nazionale dello Sport: torna il Torneo di Ping Pong AVIS Andria
Associazione Nazionale Avvocati Italiani, sezione di Trani: l'andriese Alessandra Inchingolo neo presidente
29 maggio 2026 Associazione Nazionale Avvocati Italiani, sezione di Trani: l'andriese Alessandra Inchingolo neo presidente
Altri contenuti a tema
L'andriese Alfonso Fucci neo presidente dei Frantoiani Italiani Olio di Qualità Attualità L'andriese Alfonso Fucci neo presidente dei Frantoiani Italiani Olio di Qualità Succede all'amico Riccardo Guglielmi. Attualmente sono oltre 40 i frantoiani aderenti alla FIOQ
Gravi irregolarità per olio d'oliva senza tracciabilità e indicazione d'origine Gravi irregolarità per olio d'oliva senza tracciabilità e indicazione d'origine Operazione della Guardia di Finanza: il plauso di Coldiretti
Salute: Olio extravergine alleato di sport e dieta, può aiutare a “bruciare i grassi” se usato nel modo giusto Salute: Olio extravergine alleato di sport e dieta, può aiutare a “bruciare i grassi” se usato nel modo giusto Non solo quantità: abbinamenti alimentari e qualità dell’EVO incidono su metabolismo, energia e recupero
L’IISS “Lotti–Umberto I” di Andria trionfa all’Ercole Olivario FUTURE 2026: primo premio per l’“Olio dei Miracoli” Scuola e Lavoro L’IISS “Lotti–Umberto I” di Andria trionfa all’Ercole Olivario FUTURE 2026: primo premio per l’“Olio dei Miracoli” Si è distinto tra gli istituti agrari italiani partecipanti alla XXXIV edizione del Ercole Olivario 2026
Olio d'oliva: Coldiretti Puglia, nei magazzini 80mila ton EVO made in Italy (+117%) Olio d'oliva: Coldiretti Puglia, nei magazzini 80mila ton EVO made in Italy (+117%) Ma nel 2025 gli arrivi in Italia di olio d’oliva straniero sono aumentati del 50% in quantità
Giornata Mondiale della Salute: l’olio extravergine di oliva alleato del benessere Giornata Mondiale della Salute: l’olio extravergine di oliva alleato del benessere Dalla prevenzione cardiovascolare alla dieta mediterranea, il ruolo dell’EVO in un’alimentazione sana ed equilibrata
Andria a Trieste per "Olio Capitale" con i giovani produttori del territorio Vita di città Andria a Trieste per "Olio Capitale" con i giovani produttori del territorio Diciottesimo appuntamento con la kermesse dedicato all'evo
L'Istituto Tecnico Agrario “R. Lotti – Umberto I” di Andria entra nella Premium List dell’Ercole Olivario 2026 Scuola e Lavoro L'Istituto Tecnico Agrario “R. Lotti – Umberto I” di Andria entra nella Premium List dell’Ercole Olivario 2026 La proclamazione nel corso del “SOL2EXPO” di Verona. La premiazione si terrà il 21 e 22 aprile 2026 a Perugia
Giornata mondiale senza tabacco, il Dipartimento di dipendenze patologiche incontra gli studenti ad Andria
29 maggio 2026 Giornata mondiale senza tabacco, il Dipartimento di dipendenze patologiche incontra gli studenti ad Andria
Torna ad Andria il "Festival della Disperazione "
29 maggio 2026 Torna ad Andria il "Festival della Disperazione"
Scuola in festa: eventi finali istituto comprensivo Mariano-Fermi Andria
29 maggio 2026 Scuola in festa: eventi finali istituto comprensivo Mariano-Fermi Andria
Questura Bat: alla dottoressa Francesca Falco conferita l'onorificenza di Commendatore della Repubblica
28 maggio 2026 Questura Bat: alla dottoressa Francesca Falco conferita l'onorificenza di Commendatore della Repubblica
Fabio De Sanzo sarà il nuovo allenatore per la stagione sportiva 2026/27
28 maggio 2026 Fabio De Sanzo sarà il nuovo allenatore per la stagione sportiva 2026/27
Il bentornato a Sara Suriano, questa sera dalla Città di Andria
28 maggio 2026 Il bentornato a Sara Suriano, questa sera dalla Città di Andria
Andria, nessuna variazione del calendario chirurgico dell'ospedale Bonomo
28 maggio 2026 Andria, nessuna variazione del calendario chirurgico dell'ospedale Bonomo
Via Quinto Ennio torna aperta, via libera da domani mezzogiorno
28 maggio 2026 Via Quinto Ennio torna aperta, via libera da domani mezzogiorno
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.