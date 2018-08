L'ex ministro Delrio al Meeting di Rimini parla di Andria

"Ho partecipato ai funerali" per l'incidente ferroviario ad Andria, in Puglia, perché "non scappo dalle mie responsabilità". Ma per i funerali delle vittime per il crollo del ponte Morandi a Genova "si è deciso con il segretario Martina che avrebbe partecipato il Partito democratico ed è stato il segretario" ad andare. Così il presidente dei deputati del Pd, ex ministro alle Infrastrutture, Graziano Delrio, ha risposto in conferenza stampa al Meeting di Cl ai cronisti che gli chiedevano il motivo dell'assenza alle esequie delle vittime del ponte ligure.Pur nelle diversità, ha aggiunto, "ognuno di noi persegue innanzitutto il bene della comunità e l'interesse sociale. Viviamo giorni cattivi , credo questo appello abbia un significato speciale. Ero indeciso se rompere il silenzio ma ora che funerali sono stati fatti, dedichiamo un commosso ricordo alla vittime tutti assieme. Questo Paese ha bisogno di verità e coesione, la bandiera appartiene a tutti".