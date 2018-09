L' estate sta finendo. Da domani temperature in picchiata fino a 15 gradi

Temperature in netto calo domani e mercoledì su tutto il Sud e sulla Puglia a causa di una massa di aria fredda in arrivo sul Meridione.Domani massime in picchiata da 30 gradi di oggi ai 21 gradi con le minime che raggiungeranno addirittura i 15 gradi. Niente pioggia ma forti venti di tramontana ci regaleranno un primo assaggio di autunno in linea con il calendario. Nel weekend si ritorna invece a temperature nella media che si aggireranno sui 20/22 gradi di massima e i 18 di minima.Nessun fenomeno temporalesco.