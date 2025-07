L'andriese Franco Di Chio nel Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia

Powered by

Fanno parte del nuovo organismo i colleghi professionisti Massimo Melillo, Erasmo Marinazzo, Angelo Sconosciuto, Marilena Russo, Annalisa Laselva, l'andriese Franco Di Chio e i colleghi pubblicisti Michele Antonucci, Lucia Schinzano e Davide Cucinelli.

La prima seduta di insediamento, durante la quale sono stati assegnati gli incarichi di presidente e segretario, si è tenuta stamattina nella sede dell'Ordine in via Abate Gimma 136 a Bari. È questo questo quello l'avvio formale dei lavori del nuovo Consiglio, chiamato a svolgere un ruolo delicato nella tutela dei principi etici e nella gestione delle segnalazioni disciplinari relative all'attività giornalistica in Puglia.

Il Presidente del Tribunale di Bari, Alfonso Pappalardo, ha ufficializzato la nomina del nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, organo fondamentale per la vigilanza deontologica della professione.