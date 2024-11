Informazione e comunicazione. Programmi dell’accesso: il territorio si racconta

Il Circolo della Stampa "San Francesco di Sales" ha organizzato per, nell'auditorium della Biblioteca Comunale "Giuseppe Ceci" (piazza Sant'Agostino 5 – Andria), un incontro informativo sui Programmi dell'Accesso. Un evento in collaborazione con il Co.Re.Com. Puglia, patrocinato dal Comune di Andria.I Programmi dell'Accesso, regolamentati da un Protocollo d'Intesa stipulato tra il Co.Re.Com. Puglia (Comitato Regionale per le Comunicazioni) e la sede regionale del Centro di Produzione Rai, rappresentano uno strumento prezioso per le realtà associative del territorio. La possibilità di beneficiare a titolo gratuito di spazi informativi televisivimessi a disposizione dalla Rai offre alle realtà più significative del Volontariato sul territorio un'occasione irrinunciabile per comunicare la propria attività a un pubblico consistente, con l'assistenza di un giornalista professionista e dei preparatissimi tecnici dell'Azienda radiotelevisiva di Stato.Nonostante si tratti di una opportunità straordinaria per il mondo associativo, in pochi conoscono i Programmi dell'Accesso e, quindi, non se ne avvalgono, perdendo così preziose possibilità di farsi conoscere e apprezzare per la meritoria opera che svolgono. Perciò può essere utile mettere a fuoco regole e vantaggi di aderire al bando che ogni trimestre viene emanato dal Co.Re.Com. Puglia per divulgare e promuovere attività e iniziative.L'evento, che gode del patrocinio del Comune di Andria, è aperto a tutte le associazioni iscritte negli appositi Albi dei Comuni della provincia Barletta – Andria – Trani e al Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts), oltre che alle undici (compresa la Provincia) Amministrazioni pubbliche dell'area nord Barese – Ofantina.L'incontro sarà aperto dai saluti del Presidente del Circolo della Stampa, Vincenzo Rutigliano, di un rappresentante della Civica Amministrazione di Andria e del Vice Presidente del Co.Re.Com. Puglia, Franco Di Chio. Seguiranno gli interventi della Presidente e del Direttore del Comitato Regionale per le Comunicazioni, Lorena Saracino e Giuseppe Musicco, per illustrare nel dettaglio cosa sono i Programmi dell'Accesso e presentare il bando per il primo trimestre 2025 già pubblicato e in scadenza il 1° dicembre prossimo. Infine, le testimonianze di Michela Di Trani, Vittorio Massaro e Carmelo Palumbo, fra i giornalisti selezionati negli ultimi anni per condurre le puntate dei Programmi dell'Accesso.