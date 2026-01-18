Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli
Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli
Vita di città

"Il legame con la terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la Città di Andria": presentazione del libro venerdì 30 gennaio

L'evento in programma a Palazzo di Città. Presente l'autore Riccardo Giovanni Porro

Andria - domenica 18 gennaio 2026 17.53
Un libro che sa di storia locale, del profondo rapporto di una famiglia legata a doppio filo con l'agricoltura e la città di Andria. La sala consiliare di Palazzo di Città ospiterà venerdì 30 gennaio, alle ore 18,00 la presentazione del libro "Il legame con la terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la Città di Andria", realizzato da Riccardo Giovanni Porro.

L'evento, curato dal Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli e dalla Civica Amministrazione, vedrà la partecipazione, tra gli altri dell'autore del libro, del Sindaco di Andria Giovanna Bruno e del Cavaliere del Lavoro Onofrio Spagnoletti Zeuli. A moderare gli interventi ci sarà il giornalista Enzo Magistà.

L'architetto Grazia Maria Roberto, nel suo pregevole lavoro dal titolo "Palazzo Ducale di Andria", edito nel 2001, a cura della Regione Puglia, Assessorato alla Pubblica Istruzione, diffuso tramite il C.R.S.E.C. di Andria, scrive sulla famiglia Spagnoletti:
Famiglia patrizia della città di Andria, imparentata con la nobile famiglia Zeuli della città di Napoli e di Bari, era iscritta nella Consulta Araldica del Regno d'Italia e venne autorizzata ad aggiungere al proprio cognome quello di Zeuli con Decreto del Re Vittorio Emanuele II del 7 marzo 1875.
Onofrio Spagnoletti di Ferdinando, oltre ad altre onorificenze, il 20 gennaio del 1888 ottenne da Papa Leone XIII il titolo di Conte per se e per i suoi discendenti in linea maschile; il conferimento di questa onorificenza fu riportato nel Giornale "La Voce di Roma" del 29 marzo 1888."

Nel maggio dello scorso anno avvenne la presentazione ufficiale di un altro libro che racconta della vita del Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, evento svoltosi presso le sue tenute. "Storie d'Impresa: Onofrio Spagnoletti Zeuli - Una storia di radici", ovvero la biografia del Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, scritta dal giornalista Franco Di Chio, fu presentato in una partecipata serata, dove si illustrò, attraverso un piccolo viaggio, la storia personale di un imprenditore e quella del territorio nel quale ha deciso di fare impresa, lavorare e dare lavoro. Spinto dall'amore per la terra, Spagnoletti Zeuli ha raccontato la sua vita (così come accade nel libro) e l'intreccio tra questa narrazione e le vicende che negli anni hanno caratterizzato l'agricoltura pugliese.
  • Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli
  • agricoltura
  • Franco Di Chio
Un'autorete condanna la Fidelis Andria contro la Paganese, prima sconfitta nel 2026
18 gennaio 2026 Un'autorete condanna la Fidelis Andria contro la Paganese, prima sconfitta nel 2026
Marcia diocesana e festa della pace, partenza da San Valentino
18 gennaio 2026 Marcia diocesana e festa della pace, partenza da San Valentino
Altri contenuti a tema
Agricoltura biologica in crescita in Puglia: Bari e BAT protagoniste della transizione green Territorio Agricoltura biologica in crescita in Puglia: Bari e BAT protagoniste della transizione green Superati i 318 mila ettari, con un incremento del 2,4% rispetto all’anno precedente, pari a quasi il 24% della SAU regionale
Maltempo, Coldiretti Puglia: gelate mandano in fumo carciofi, broccoli e cavoli in campo Territorio Maltempo, Coldiretti Puglia: gelate mandano in fumo carciofi, broccoli e cavoli in campo Quanto sta accadendo rappresenta l’ennesima conferma degli effetti dei cambiamenti climatici nella regione
Acqua, Coldiretti Puglia: neve e pioggia possono salvare l'agricoltura dalla siccità Territorio Acqua, Coldiretti Puglia: neve e pioggia possono salvare l'agricoltura dalla siccità Ad oggi gli invasi nel foggiano che contengono solo 58 milioni di metri cubi d’acqua
Confagricoltura Bari-BAT e i propositi per il nuovo anno Territorio Confagricoltura Bari-BAT e i propositi per il nuovo anno Una Pac più adeguata, alleggerire i costi dell’acqua per gli agricoltori e riorganizzare l’attività di Arif e Consorzi di Bonifica
Cibo: per i pugliesi l'origine italiana è il primo criterio d'acquisto (56%) Territorio Cibo: per i pugliesi l'origine italiana è il primo criterio d'acquisto (56%) Coldiretti Puglia: "Al secondo posto delle scelte d’acquisto, con il 20,3%, si colloca la qualità nutrizionale e salutare degli alimenti"
La terra si conferma ‘bene rifugio’ in Puglia con +1,7% valore Territorio La terra si conferma ‘bene rifugio’ in Puglia con +1,7% valore Coldiretti Puglia: "agricoltori professionali trainano compravendite"
Immacolata: Coldiretti Puglia, in 20mila scelgono agriturismo in lungo ponte Territorio Immacolata: Coldiretti Puglia, in 20mila scelgono agriturismo in lungo ponte Collocazione favorevole della festività, data che farà da primo vero test per il turismo natalizio
Il conte Onofrio Spagnoletti Zeuli all’Istituto Tecnico Agrario “R. Lotti – Umberto I” Scuola e Lavoro Il conte Onofrio Spagnoletti Zeuli all’Istituto Tecnico Agrario “R. Lotti – Umberto I” Per presentare il suo libro “Una storia di radici”, moderato dal giornalista Franco Di Chio, curatore della pubblicazione
Ancora xylella nel barese, la Coldiretti torna a chiedere misure rigorose per fermare il batterio
18 gennaio 2026 Ancora xylella nel barese, la Coldiretti torna a chiedere misure rigorose per fermare il batterio
Alberi rinsecchiti in centro e nei parchi: Andria paga per gli anni di scarsa manutenzione
18 gennaio 2026 Alberi rinsecchiti in centro e nei parchi: Andria paga per gli anni di scarsa manutenzione
Turismo itinerante: il Camper Club Federiciano torna a chiedere la creazioni di aree di sosta idonee all'accoglienza
18 gennaio 2026 Turismo itinerante: il Camper Club Federiciano torna a chiedere la creazioni di aree di sosta idonee all'accoglienza
Abitudini alimentari: più di quattro pugliesi su dieci (42%) scelgono di impastare e cuocere la pizza tra le mura domestiche
18 gennaio 2026 Abitudini alimentari: più di quattro pugliesi su dieci (42%) scelgono di impastare e cuocere la pizza tra le mura domestiche
Auto rubata ritrovata nelle campagne di Andria, restituita al proprietario
18 gennaio 2026 Auto rubata ritrovata nelle campagne di Andria, restituita al proprietario
Tra i rifiuti anche una cartella della Tari ancora chiusa
17 gennaio 2026 Tra i rifiuti anche una cartella della Tari ancora chiusa
Offese social alla sindaca, condannato: "La sanzione sarà usata per un intervento sociale "
17 gennaio 2026 Offese social alla sindaca, condannato: "La sanzione sarà usata per un intervento sociale"
Secondo espianto d'organi nell' Asl Bt: un uomo dona fegato e cornee
17 gennaio 2026 Secondo espianto d'organi nell' Asl Bt: un uomo dona fegato e cornee
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.