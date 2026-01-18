Vita di città
"Il legame con la terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la Città di Andria": presentazione del libro venerdì 30 gennaio
L'evento in programma a Palazzo di Città. Presente l'autore Riccardo Giovanni Porro
Un libro che sa di storia locale, del profondo rapporto di una famiglia legata a doppio filo con l'agricoltura e la città di Andria. La sala consiliare di Palazzo di Città ospiterà venerdì 30 gennaio, alle ore 18,00 la presentazione del libro "Il legame con la terra. Gli Spagnoletti Zeuli e la Città di Andria", realizzato da Riccardo Giovanni Porro.
L'evento, curato dal Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli e dalla Civica Amministrazione, vedrà la partecipazione, tra gli altri dell'autore del libro, del Sindaco di Andria Giovanna Bruno e del Cavaliere del Lavoro Onofrio Spagnoletti Zeuli. A moderare gli interventi ci sarà il giornalista Enzo Magistà.
L'architetto Grazia Maria Roberto, nel suo pregevole lavoro dal titolo "Palazzo Ducale di Andria", edito nel 2001, a cura della Regione Puglia, Assessorato alla Pubblica Istruzione, diffuso tramite il C.R.S.E.C. di Andria, scrive sulla famiglia Spagnoletti:
Famiglia patrizia della città di Andria, imparentata con la nobile famiglia Zeuli della città di Napoli e di Bari, era iscritta nella Consulta Araldica del Regno d'Italia e venne autorizzata ad aggiungere al proprio cognome quello di Zeuli con Decreto del Re Vittorio Emanuele II del 7 marzo 1875.
Onofrio Spagnoletti di Ferdinando, oltre ad altre onorificenze, il 20 gennaio del 1888 ottenne da Papa Leone XIII il titolo di Conte per se e per i suoi discendenti in linea maschile; il conferimento di questa onorificenza fu riportato nel Giornale "La Voce di Roma" del 29 marzo 1888."
Nel maggio dello scorso anno avvenne la presentazione ufficiale di un altro libro che racconta della vita del Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, evento svoltosi presso le sue tenute. "Storie d'Impresa: Onofrio Spagnoletti Zeuli - Una storia di radici", ovvero la biografia del Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, scritta dal giornalista Franco Di Chio, fu presentato in una partecipata serata, dove si illustrò, attraverso un piccolo viaggio, la storia personale di un imprenditore e quella del territorio nel quale ha deciso di fare impresa, lavorare e dare lavoro. Spinto dall'amore per la terra, Spagnoletti Zeuli ha raccontato la sua vita (così come accade nel libro) e l'intreccio tra questa narrazione e le vicende che negli anni hanno caratterizzato l'agricoltura pugliese.
