IPSIA Archimede in assemblea d'istituto: si studia la "Laudato sì" di Papa Francesco

Sarà Mimmo Muolo, vaticanista di Avvenire, a presentare alle quarte e quinte classi dell'Archimede di entrambe le sedi di Barletta e Andria la lettera enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune "Laudato si'".L'iniziativa si terrà a Barletta, sabato 9 novembre, alle ore 11.00, durante l'assemblea di istituto degli alunni.«L'incontro si inserisce in un progetto con più occasioni di riflessione e studio – spiegano i docenti funzione strumentale per gli alunni proff. Riccardo Losappio, Pasqua Scoccimarro (sede di Barletta) e Vincenzo Valla (sede di Andria) – che pone a tema i cambiamenti climatici in atto sul nostro pianeta, cercandone le cause, con l'intento di individuare possibili soluzioni. Abbiamo pensato al documento di Papa Francesco, non solo per la sua autorità morale apprezzata in tutto il mondo, ma anche per il suo approccio al tema molto completo e per i riferimenti al compito della scienza e della tecnica in ordine alla questione ambientale. E' chiaro che l'iniziativa ha una finalità di sensibilizzazione e di formazione, ma punta altresì a fornire soprattutto ai ragazzi di quinto anno alcuni strumenti utili ai fini della preparazione agli esami di stato per quanto concerne l'ambito della cittadinanza e costituzione».I ragazzi hanno voluto prepararsi all'incontro di sabato con un lavoro in aula assieme ai docenti di italiano, storia e religione, ai fini di una assemblea quanto più dialogata con il giornalista.