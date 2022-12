Avviato il "Progetto Paths" all'Istituto professionale Archimede di Barletta Andria

Prima scuola in Puglia a sperimentare il progetto PATHS, a Philosophical Approach to Thinking Skills, curato dall'INDIRE in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.Le attività del progetto intendono fornire una risposta al dibattito sull'insegnamento della filosofia come pratica nelle scuole tecniche e professionali, per promuovere "spazi" e "tempi" per la riflessione, l'immaginazione, la creatività, elementi fondamentali dei processi più meramente pratici, tecnici o di impresa.L'insegnamento proposto prende il nome di "sviluppo del pensiero critico" e si articola in strumenti, strategie ed approcci filosofici che propongono l'esercizio del domandare, al fine di rafforzare la ricerca di senso che aiuti a definire la propria identità, anche in relazione agli altri e al contesto storico culturale nel quale viviamo.Il progetto si compone di 4 fasi per ciascuna classe:- brainstorming su una parola scelta dallo staff dell'INDIRE-MINISTERO e della scuola;- brainstorming sulla parola inserita nel contesto di un brano scelto dallo staff;- lavoro di ricerca da parte degli studenti coinvolti, finalizzato al raggiungimento di un significato condiviso della parola scelta;- restituzione dei risultati, da parte degli studenti che avranno organizzato una presentazione secondo modalità a loro piacimento.Le due foto mostrano gli alunni della sede di Barletta che si cimentano, nella fase di brainstorming, sulla parola "rischio" e gli alunni della sede di Andria, sulla parola "tolleranza".Gli studenti coinvolti, entusiasti della nuova esperienza, sono già pronti per le successive fasi del progetto.