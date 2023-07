Incidente mortale a San Ferdinando, grave un ferito al Bonomo di Andria

È di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, vicino San Ferdinando di Puglia nel nord Barese. La vittima è Giovanni Di Biase, 41 anni di Canosa

di Puglia (Barletta- Andria Trani). La persona rimasta ferita è un 18enne di Cerignola, in provincia di Foggia, che è stato operato nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Andria. I

medici gli hanno asportato la milza: aveva un versamento addominale. Per le lesioni polmonari riportate la prognosi resta riservata.

A quanto si apprende i due erano a bordo della stessa auto, guidata pare dal più giovane, che è finita contro un ulivo dopo essere uscita fuori strada per cause da chiarire. Il 41enne è morto subito dopo il suo arrivo in ospedale. Sul posto sono

intervente forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Fonte Ansa