Inaugurazione del front end della sede provinciale INPS di Andria

Domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 10.30, sarà inaugurato il nuovo front end della sede provinciale INPS della Bat, in via Guido Rossa 12 ad Andria.Con le autorità civili e militari sarà presente per l'occasione il Direttore Regionale Inps dott. Vincenzo Tedesco.La sede Provinciale INPS di Barletta Andria Trani ha competenza sui 10 città che compongono la Provincia Bat, ovvero Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.Su una popolazione residente pari a 379.134 abitanti i servizi offerti dalla Sede Provinciale di Andria e dalle rispettive agenzie territoriali di Barletta, Canosa di Puglia e Trani, spaziano dal fronte pensionistico, al welfare, all'area dell'aziende sino alla Gestione dei dipendenti pubblici assicurando tali servizi con una forza in organico pari a 149 unità.In tale ottica si è ben pensato di rendere un servizio all'utenza più funzionale e consono a quelle che sono le mutate realtà allestendo un front end più accogliente e logisticamente più adeguato. Sono state previste sei postazioni multifunzione di cui una self-service, per fornire un servizio sempre più accessibile all'utenza.