In memoria di Mons. Michele Lenoci: l’addio al Biblista della Puglia

Ieri pomeriggio, nella Basilicasi è svolta la Santa Messa esequiale per, Vescovo della Diocesi di Andria,della Diocesi di Albano,della Diocesi di Cerignola e Ascoli Satriano,della Diocesi di Altamura-Gravina e Acquaviva delle Fonti,Arcivescovo Emerito della Diocesi di Potenza, i sacerdoti e seminaristi della Diocesi di Andria e Molfetta e città limitrofe, che si sono stretti al dolore della famiglia, del fratello Dott. Nicola Lenoci e della "cara" sorella Bina Lenoci e dei nipoti. Nell'omeliaha sottolineato, riprendendo le Sacre Scritture lette nella Santa Messa con le parole dell'Apocalisse (14, 13): « Beati d'ora in poi, i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono». L'Arcivescovo Emerito,, compagno di classe di Don Michele Lenoci, su delega del Vescovo di Andria, ha rievocato a braccio la figura di Don Michele dai tempi del Seminario alla docenza nel Seminario Regionale di Molfetta:Ha fatto seguito un lungo applauso dei tantissimi fedeli e conoscenti presenti per l'ultimo saluto acanonico della Cattedrale di Andria,In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio e stima giunti anche allaper onorare e ricordare la memoria di». Un ringraziamento significativo da parte di un allieva di teologia che ha dedicato la tesi a Don Michele come la gratitudine espressa in questo breve messaggio: «».Da Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, ha scritto, il professordirigente scolastico e docente di storia e filosofia per molti anni:«Nel tardo pomeriggio di ieri un mio collega preside mi ha annunciato cheMi legano a lui vincoli di profonda amicizia fin dagli anni del Seminario. Per me, come per tanti, la figura di don Michele Lenoci resta quella di uno straordinario professore, la cui perdita è davvero grave per la Chiesa di Puglia. Uomo di viva intelligenza, di vasta e profonda cultura, interprete magistrale nella esegesi delle Sacre Scritture, aperto alle ricerche di teologia filosofica e, in particolare, ai contributi che sin dagli Anni Sessanta venivano, anche da fuori del mondo cattolico, all'interpretazione della Parola di Dio. Un professore straordinario, anche per la sua non comune capacità di trasmettere, di rendere didatticamente fruibile le sue lezioni anche a chi semplicemente si fosse recato in chiesa per ascoltare la Messa. Il caso ha voluto che ieri mattina, mentre ero a messa, ascoltando il Vangelo del Battesimo di Gesù Cristo, abbia ricordato l'illuminante spiegazione di un testo davvero complesso a una Messa in San Sabino celebrata da don Michele. Lasciatemi dire con franchezza che non mi è mai accaduto di trovare chi sapesse spiegare le "figure" di questo testo evangelico con quella profondità ermeneutica che aveva espresso don Michele in quella Messa. Un'ultima considerazione. Mi ha sempre colpitoEgli è statodella Parola di salvezza. Resta tanta sofferenza in me, anche per qualche altra ragione, che mi tengo nel cuore.