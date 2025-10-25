la dott.ssa Federica Carpagnano e la dott.ssa Santa Bambace
la dott.ssa Federica Carpagnano e la dott.ssa Santa Bambace
Attualità

Importante riconoscimento all'Asl Bt per il "Modello Organizzativo di Rete Oncologica”

A ritirare il premio la dott.ssa Federica Carpagnano e la dott.ssa Santa Bambace

BAT - sabato 25 ottobre 2025 5.14 Comunicato Stampa
L'Asl Bt prosegue il suo percorso - avviato nel 2024 con l'approvazione del Modello Organizzativo della Rete Oncologica ed istituzione teams multidisciplinari e confermato nel 2025 con l'approvazione e adozione di 6 PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutici Assistenziali all'interno di una rete clinica-assistenziale) per la presa in carico di patologie oncologiche – volto ad un approccio multidisciplinare nei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali che assicuri una maggiore tempestività di decisione, migliorando i tempi e il coordinamento, contribuendo al controllo dei rischi di errore medico e di inappropriatezza delle cure, a vantaggio del paziente.

A confermare il lavoro che l'Asl Bt sta compiendo sui modelli organizzativi di presa in carico e sull'innovazione nella gestione dei processi, sono le 3 Best Practice Nazionali che l'AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha già conferito nel 2025 all'Asl Bt - unica azienda sanitaria a ricevere in Puglia tali riconoscimenti - proprio per i modelli organizzativi avviati sulla Rete Oncologica, sull'Osteoporosi, e sulla Pneumoriabilitazione.

Nei giorni scorsi, invece, è stato Forum Sanità 2025 - manifestazione nazionale del Gruppo DIGITAL360 dedicato all'innovazione del sistema sanitario nazionale - che ha premiato con una menzione speciale l'Asl Bt per "Un Modello Organizzativo di Rete Oncologica".
A ritirare il premio la dott.ssa Federica Carpagnano, dirigente medico Direzione medica ospedale di Barletta e responsabile della Gestione dei processi clinico-organizzativi e modelli organizzativi Asl Bt, e la dott.ssa Santa Bambace, Direttrice della unità operativa di Radioterapia e del Dionc di Capitanata e BAT (Dipartimento integrato di Oncologia).

"La multidisciplinarietà - spiega Federica Carpagnano - è un elemento imprescindibile per garantire cure appropriate e personalizzate ai pazienti. Oggi é necessario strutturare modelli organizzativi di presa in carico affinché il paziente sia guidato nel percorso di cura con tutto ciò di cui necessita". "Nei percorsi di presa in carico e di cura oncologici e non - aggiunge Santa Bambace - sono fondamentali la tempestività di diagnosi e terapia, il follow up congiunto tra specialisti di branca, le consulenze appropriate e veloci, l'attenzione umana rivolta al paziente e al caregiver. È un cambiamento culturale dell'organizzazione sanitaria che si deve tradurre in miglioramento in termini di Salute."

"L'obiettivo del progetto - prosegue il Commissario Straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo - è stato quello di realizzare un Modello Organizzativo di funzionamento della Rete Oncologica teso ad assicurare, non solo il recepimento dei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali per Patologie Oncologiche, ma anche l'applicazione dei principi di Clinical Governance con tutte le attività in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale Oncologico 2023-2027 e Linee di Indirizzo AGENAS: presa in carico multidisciplinare dei pazienti; definizione/revisione di agende di prenotazione dedicate con percorsi fast di consultazione; sistema di monitoraggio e verifica a cadenza periodica di indicatori di processo e di esito con audit periodici; ottimizzazione risorse umane; umanizzazione cure; innovazione dei processi; teleconsulto e telemedicina".
Asl Bt per il "Modello Organizzativo di Rete Oncologica”Asl Bt per il "Modello Organizzativo di Rete Oncologica”
  • asl bat
Consumo del suolo: nel 2024 toccati i 158mila ettari in Puglia, di questi 10.660 nella Bat
25 ottobre 2025 Consumo del suolo: nel 2024 toccati i 158mila ettari in Puglia, di questi 10.660 nella Bat
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
25 ottobre 2025 Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
Altri contenuti a tema
Torna Cardiobat 2025, organizzato dal Dipartimento di Cardiologia dell’Asl Bt, diretto dal dott. Bartolomucci Torna Cardiobat 2025, organizzato dal Dipartimento di Cardiologia dell’Asl Bt, diretto dal dott. Bartolomucci Meeting in programma da giovedì 23 a sabato 25 ottobre a Trani a Palazzo San Giorgio
Mese della prevenzione: le iniziative della Asl Bt in collaborazione con la LILT Mese della prevenzione: le iniziative della Asl Bt in collaborazione con la LILT Prenotazione ai Consultori di Trani e di Bisceglie
Sanità pugliese: cresce il malcontento tra i dipendenti della Asl Bt per i mancati buoni pasto Sanità pugliese: cresce il malcontento tra i dipendenti della Asl Bt per i mancati buoni pasto Alcune sigle sindacali avviano azioni legali per sanare una disparità che in Puglia penalizza solo alcuni
Quasi 200 partecipanti all'open day sulla maculopatia organizzato dall'Asl Bt Quasi 200 partecipanti all'open day sulla maculopatia organizzato dall'Asl Bt Presso il Presidio Territoriale di Assistenza di Trani, all’interno della UOSVD Day Service Oculistica, diretta dal dott. Pasquale Attimonelli
Un open day per lo screening della maculopatia nella Asl Bt Un open day per lo screening della maculopatia nella Asl Bt Presso il PTA di Trani, all'UOSVD Day Service Oculistica, diretta dal dott. Pasquale Attimonelli
Ambulatorio neurologico per pazienti fragili, in 70% di pazienti demenza e Parkinson Vita di città Ambulatorio neurologico per pazienti fragili, in 70% di pazienti demenza e Parkinson Responsabile il dott. Domenico Carrara: da aprile 100 visite
Asl Bt: oltre 200 screening per la Giornata mondiale della vista Vita di città Asl Bt: oltre 200 screening per la Giornata mondiale della vista All'ospedale di Bisceglie, dall'equipe della UOSVD di oculistica Bisceglie - Trani, diretta dal dott. Pasquale Attimonelli
Anche la Asl Bt celebra la Giornata Mondiale della vista 2025 Anche la Asl Bt celebra la Giornata Mondiale della vista 2025 Il 9 ottobre visite gratuite a Bisceglie dedicate alle maculopatie, con l'equipe del dott. Pasquale Attimonelli
Sgomberato casolare in via Spontini, abbandonato e fatiscente
24 ottobre 2025 Sgomberato casolare in via Spontini, abbandonato e fatiscente
Nuovo tentato furto di olive nell'agro di Andria: l'intervento delle Guardie Campestri
24 ottobre 2025 Nuovo tentato furto di olive nell'agro di Andria: l'intervento delle Guardie Campestri
Incidente su viale Venezia Giulia: scontro tra moto e furgone
24 ottobre 2025 Incidente su viale Venezia Giulia: scontro tra moto e furgone
Nuova convocazione del Consiglio Comunale per giovedì 30 ottobre
24 ottobre 2025 Nuova convocazione del Consiglio Comunale per giovedì 30 ottobre
Torna Cardiobat 2025, organizzato dal Dipartimento di Cardiologia dell’Asl Bt, diretto dal dott. Bartolomucci
24 ottobre 2025 Torna Cardiobat 2025, organizzato dal Dipartimento di Cardiologia dell’Asl Bt, diretto dal dott. Bartolomucci
La Regione dichiara lo stato di emergenza per la crisi idrica nel comparto potabile
24 ottobre 2025 La Regione dichiara lo stato di emergenza per la crisi idrica nel comparto potabile
Accoglienza di minori stranieri non accompagnati e madri con figli minori: finanziamenti anche per Andria
24 ottobre 2025 Accoglienza di minori stranieri non accompagnati e madri con figli minori: finanziamenti anche per Andria
“Punti Cardinali For Work”: Per la Bat ammessi a finanziamento Andria, Minervino Murge e Trinitapoli
24 ottobre 2025 “Punti Cardinali For Work”: Per la Bat ammessi a finanziamento Andria, Minervino Murge e Trinitapoli
© 2001-2025 AndriaViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.