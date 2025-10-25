Importante riconoscimento all'Asl Bt per il "Modello Organizzativo di Rete Oncologica”

L'Asl Bt prosegue il suo percorso - avviato nel 2024 con l'approvazione del Modello Organizzativo della Rete Oncologica ed istituzione teams multidisciplinari e confermato nel 2025 con l'approvazione e adozione di 6 PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutici Assistenziali all'interno di una rete clinica-assistenziale) per la presa in carico di patologie oncologiche – volto ad un approccio multidisciplinare nei percorsi diagnostico-terapeutici-assist enziali che assicuri una maggiore tempestività di decisione, migliorando i tempi e il coordinamento, contribuendo al controllo dei rischi di errore medico e di inappropriatezza delle cure, a vantaggio del paziente.



A confermare il lavoro che l'Asl Bt sta compiendo sui modelli organizzativi di presa in carico e sull'innovazione nella gestione dei processi, sono le 3 Best Practice Nazionali che l'AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha già conferito nel 2025 all'Asl Bt - unica azienda sanitaria a ricevere in Puglia tali riconoscimenti - proprio per i modelli organizzativi avviati sulla Rete Oncologica, sull'Osteoporosi, e sulla Pneumoriabilitazione.



Nei giorni scorsi, invece, è stato Forum Sanità 2025 - manifestazione nazionale del Gruppo DIGITAL360 dedicato all'innovazione del sistema sanitario nazionale - che ha premiato con una menzione speciale l'Asl Bt per "Un Modello Organizzativo di Rete Oncologica".

A ritirare il premio la dott.ssa Federica Carpagnano, dirigente medico Direzione medica ospedale di Barletta e responsabile della Gestione dei processi clinico-organizzativi e modelli organizzativi Asl Bt, e la dott.ssa Santa Bambace, Direttrice della unità operativa di Radioterapia e del Dionc di Capitanata e BAT (Dipartimento integrato di Oncologia).



"La multidisciplinarietà - spiega Federica Carpagnano - è un elemento imprescindibile per garantire cure appropriate e personalizzate ai pazienti. Oggi é necessario strutturare modelli organizzativi di presa in carico affinché il paziente sia guidato nel percorso di cura con tutto ciò di cui necessita". "Nei percorsi di presa in carico e di cura oncologici e non - aggiunge Santa Bambace - sono fondamentali la tempestività di diagnosi e terapia, il follow up congiunto tra specialisti di branca, le consulenze appropriate e veloci, l'attenzione umana rivolta al paziente e al caregiver. È un cambiamento culturale dell'organizzazione sanitaria che si deve tradurre in miglioramento in termini di Salute."



"L'obiettivo del progetto - prosegue il Commissario Straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo - è stato quello di realizzare un Modello Organizzativo di funzionamento della Rete Oncologica teso ad assicurare, non solo il recepimento dei percorsi diagnostico-terapeutici-assist enziali per Patologie Oncologiche, ma anche l'applicazione dei principi di Clinical Governance con tutte le attività in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale Oncologico 2023-2027 e Linee di Indirizzo AGENAS: presa in carico multidisciplinare dei pazienti; definizione/revisione di agende di prenotazione dedicate con percorsi fast di consultazione; sistema di monitoraggio e verifica a cadenza periodica di indicatori di processo e di esito con audit periodici; ottimizzazione risorse umane; umanizzazione cure; innovazione dei processi; teleconsulto e telemedicina".