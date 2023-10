Il Tiro a segno di Andria punta sui giovani con risultati lusinghieri

Bilancio positivo per la stagione sportiva che sta per concludersi, con i successi della sezione andriese del Tiro a Segno al campionato regionale Puglia: in quel di Candela (FG) si laureano campioni per la Pistola 10 metri Francesca Crudele categoria Juniores2 e Maddalena Di Canosa nella pistola 10 metri sportiva categoria Ragazzi.Primi podi anche per Giovanni D'avanzo nella Carabina giovanissimi e Elisa Santovito nella C10 donne, entrambi all'esordio, conferme per Sofia Tannoia nella P10. Esperienza positiva anche l'integrazione della giovane giapponese Mano che ha fatto parte della squadra durante la sua permanenza in città per un programma di studio internazionale. Partendo dall'esperienza di tiro con arma elettronica svolta nel suo pese, ha imparato a tirare in breve tempo con la carabina ad aria compressa guidata dal tecnico UITS Roberto Crescini con la sicurezza tale da partecipare al campionato regionale. In classifica Gran premio giovani Andria è 67° su 263 sezioni. Candela è matematicamente prima nella classifica società per il sesto anno consecutivo.A livello internazionale Danilo Sollazzo è la prima carta olimpica per Parigi 2024, per la carabina 10 metri. Molto probabile una seconda carta per il pugliese Paolo Monna nella Pistola, attualmente terzo nel ranking mondiale. Dal 3 ottobre via ai nuovi corsi serali aperti a tutti presso il poligono di tiro nello Stadio comunale degli Ulivi.