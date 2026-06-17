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Arca Puglia - IMU, avvisi comunali riconosciuti dal Giudice Tributario a favore del Comune di Andria

A difendere la civica amministrazione c'era l'avv. Giuseppe De Candia dell'Avvocatura Comunale

Andria - mercoledì 17 giugno 2026 06.00
Nei giorni scorsi il Comune di Andria (difeso dall'avv. Giuseppe De Candia dell'Avvocatura Comunale) ha conseguito due importanti pronunciamenti da parte della Corte di giustizia tributaria di Secondo Grado nei confronti di ARCA Puglia per l'IMU non pagata sugli alloggi popolari (annualità 2018 e 2019) (sentenze nn. 1730/2026 e 1733/2026).
A seguito dell'appello comunale, gli avvisi comunali di accertamento, che in primo grado erano stati annullati, sono stati invece riconosciuti legittimi dal Giudice Tributario.
In primo grado ARCA Puglia aveva visto condivisa dal Giudice Tributario la tesi che i propri alloggi, perché "alloggi sociali", fossero esenti dalla tassazione IMU in quanto beneficiari della esenzione di legge (così come previsto dalla Legge n. 214/2011, con le modifiche apportate dalla legge n. 147/2013, per via della definizione di "alloggio sociale" contenuta nel D.M. n. 32438/2008).
Accogliendo l'appello comunale, il Giudice Tributario di secondo grado invece ha riformato la decisione evidenziando che non esiste e non opera alcuna coincidenza tra tutti gli immobili regolarmente assegnati dagli ex iacp e i c.d. "alloggi sociali", questi ultimi esenti dall'IMU solo laddove siano utilizzati direttamente dai relativi enti e non per attività produttive di reddito come la concessione in godimento agli assegnatari delle unità immobiliari abitative, dietro il pagamento di un canone.
Si tratta di pronunce importanti, alla luce anche del fatto che il prossimo 22 giugno sarà discussa la lite giudiziale relativa all'IMU annualità 2020. Le due decisioni fanno registrare, infatti, un introito per le casse comunali considerevole per effetto dell'esteso patrimonio immobiliare gestito da ARCA Puglia nel territorio andriese e rimasto sino ad ora privo di tassazione.
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