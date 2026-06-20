Barchetta (FdI): "Cittadini in fila per la carta d’identità, totem spenti e uffici fatiscenti. Il bilancio di 6 anni di amministrazione Bruno"

"Pur riconoscendo l'impegno dei dipendenti comunali impegnati nel rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche - sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Andrea Barchetta-, costretti a operare in una struttura che meriterebbe maggiore attenzione da parte dell'amministrazione, risultano ormai insostenibili le condizioni a cui sono sottoposti i cittadini andriesi che si recano presso gli uffici di Piazza Trieste e Trento. È inaccettabile che anziani e persone con difficoltà motorie siano costretti a presentarsi all'alba per fare la fila e poi assistere a continui disagi nella gestione degli accessi.Dopo quasi sei anni di amministrazione Bruno, resta inoltre da capire quanto sia stato realmente fatto per modernizzare e digitalizzare gli uffici comunali. Emblematica è la presenza di un display e di un totem per la prenotazione agli sportelli, nuovi ma mai entrati in funzione. Una situazione che dimostra come il disagio dei cittadini continui a essere sottovalutato, nonostante la Carta d'Identità Elettronica sia un servizio essenziale. Le criticità riguarderebbero anche i casi urgenti, come viaggi programmati o altre esigenze inderogabili, per i quali gli appuntamenti disponibili risulterebbero comunque troppo lontani nel tempo. Mentre il Sindaco Bruno concentra la propria attenzione su opere di grande visibilità, come il teatro tenda da 800 posti, manca una strategia concreta per migliorare servizi e strutture comunali. Sarebbe invece necessario programmare un nuovo polo amministrativo e garantire condizioni di lavoro dignitose ai dipendenti, oggi costretti a operare in ambienti inadeguati. I disagi registrati in queste settimane dimostrano una carenza di programmazione su una scadenza nota da tempo. Ancora una volta emerge un'amministrazione più impegnata nelle inaugurazioni che nel rendere efficiente la macchina comunale, come meriterebbe una città importante come Andria, quarta della Puglia per popolazione e co-capoluogo di Provincia".